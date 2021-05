Eksplosiv passagervækst i Aalborg Lufthavn: Så mange rejser gennem lufthavnen

AALBORG:Coronapandemien har gjort et stort indhug i antallet af passagerer i Aalborg Lufthavn det seneste års tid. Men flyene begynder så småt at få luft under vingerne igen, og det kan mærkes i Aalborg Lufthavn.

Den yderligere genåbning af Danmark, påskeferien og genåbningsplanen for rejseaktiviteter har haft en positiv indflydelse på indenrigstrafikken i april, hvor særligt København og Bornholm var populære destinationer for nordjyderne, skriver Aalborg Lufthavn i en pressemeddelelse.

Lufthavnen har således oplevet en stigning fra marts til april på 36,5 procent flere passagerer.

– Hvert år ser vi naturligt flere fritidsrejsende omkring ferie- og helligdage end på andre dage, hvor i år ikke er nogen undtagelse. Det beviser, at rejselysten trods alt er intakt og stigende i takt med, at genåbningens forskellige faser rulles ud.

- Eksempelvis er det nu muligt at tage en tur i Tivoli i København og nyde en frokost i Nyhavn. Derudover er der endelig kommet et tiltrængt fokus på en genåbning af rejseaktiviteten, der dog stadig befinder sig i den indledende fase, siger lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen.

Passagertal Aalborg Lufthavn Antal passagerer i april 2021: 27.793 (indenrigspassagerer 26.716) Antal passagerer i marts 2021: 20.385 (indenrigspassagerer 18.962) Antal passagerer i april 2020 1123 (inderigspassagerer 1121) VIS MERE

I april 2021 var der ikke fremskridt at spore i udenrigs- og chartertallene, der mere eller mindre er status quo i forhold til sidste måned. Dog forventes det at vende i løbet af maj og juni, da erhvervsrejser nu igen betegnes som nødvendige rejser.

Rejsevejledningerne er nu heldigvis ikke længere statiske, som de har været i de sidste mange måneder. De ændrer sig for uge til uge, som giver en snært af optimisme i branchen, men der er stadig lang vej til den så velkendte og frie måde at rejse på.

- I den første fase er rejserestriktionerne dog blevet lempet for erhvervslivet, der nu kan genoptage deres rejseaktivitet i et vist omfang – noget der blandt andet betyder, at KLM fra slut maj vil flyve to gange dagligt fra Aalborg Lufthavn, lyder det fra Niels Hemmingsen.