Patrick Kristensen: Pinligt

FODBOLD: Patrick Kristensen spillede ikke nogen god kamp, da AaB onsdag blev sparket ud af pokalturneringen med 3-1 af FC Fredericia. Det var han dog ikke ene om, og oplevelsen sad tydeligvis i backen.

- Det var ikke sjovt, og det føles meget pinligt her bagefter. Man må jo kun sige, at vi blev spillet ud af brættet i første halvleg, og udover at Fredericia selvfølgelig gjorde det godt, så var det stadig bare piv-elendigt af os. Jeg har bare ikke rigtig noget svar på, hvorfor, siger Patrick Kristensen.

- Jeg mener ikke, at det har noget med indstillingen at gøre i hvert fald, for vi vidste alle godt, at den her kamp var meget vigtig, og vi ville virkelig gerne videre til semifinalen.

- Vi prøvede at komme tilbage i anden halvleg, men man kan jo ikke redde noget på 45 minutter, der er så dårligt, sukker Patrick Kristensen.