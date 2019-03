Kørte ind i patruljevogn med udrykning

AALBORG: En af Nordjyllands Politis patruljevogne kørte lørdag eftermiddag galt under udrykning - mens den var på vej til et færdselsuheld. Det fortæller vagtchef Mogens Hougesen.

Uheldet skete i krydset Østre Allé / Sønderbro, og det skete ved så lav hastighed, at ingen kom noget til. Den civile bil kørte ad Østre Allé og var på vej ud i krydset, da politibilen kom kørende mod syd ad Sønderbro - ude i krydset kørte den civile bil ind i siden på politibilen, ifølge førerens egen forklaring.

Flere af patruljevognens airbags blev udløst ved sammenstødet.

Begge biler måtte hentes af Falck efter uheldet, men der skete ingen personskade, selv om betjentene altså måtte vikle sig ud af deres airbags, inden de kunne komme ud af bilen.

Det færdselsuheld, som betjentene var på vej til, skete i krydset Lundensvej / Vildmosevej lidt uden for Kongerslev. Her blev to kørt på hospitalet, den ene med en brækket arm, den anden klagede over smerter i ryggen efter sammenstødet. De nærmere omstændigheder ved uheldet kendte vagtchefen ikke.