Penge til nye SOSU’er

AALBORG: Seks millioner kroner i budgetforliget for 2018-2021 skal sikre, at der fra næste år uddannes flere SOSU-assistenter.

Pengene skal bruges på lønkroner til SOSU-hjælpere, der gerne vil opkvalificeres til SOSU-assistenter

- Vi er i en situation, hvor vi faktisk mangler SOSU-assistenter, og vi har en del hjælpere, som meget gerne vil efter- og videreuddannes, og det, der har blokeret, er, at man skal ned på elevløn i uddannelsesperioden. Vi får nu mulighed for at give ekstra tilskud, så man faktisk kan beholde sin løn, når man efter- og videreuddanner sig, siger ældre- og handicaprådmand Thomas Krarup (K).

Rådmand: En stor gave

Med bevillingen er der mulighed for, at 24 SOSU-hjælpere kan uddanne sig til SOSU-assistenter. Tidligere fik kommunen midler fra en national pulje til 15 medarbejdere, og siden har syv hjælpere accepteret optagelse på assistentuddannelsen kun med voksenelevløn og uden lønkompensation.

Rådmanden peger på, at budgetaftalen både tilgodeser ansatte og kommune.

- Det er en enorm stor gave for den enkelte medarbejder, men det er det faktisk også for os som kommune, for de mangler virkelig. Det er landområderne, der bliver først ramt af den her mangel, og så er det inde i byen bagefter.

Kommunerne efterspørger også i øget grad de kompetencer, som assistenterne har, da eksempelvis opgaveglidningen fra sygehuse til kommune kræver et stykke papir på uddannelsen.