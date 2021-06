Penge til syge nordjyder: Legat uddelte en halv million kroner

AALBORG:En halv million kroner. Så mange penge blev der uddelt fra ”Politimester i Aalborg C. L. Bachs og Hustru Ida Bachs legat til hjælp for syge bosatte i Aalborg Kommune”.

Pengene blev uddelt på et virtuelt møde i fondens bestyrelse, der består af politidirektør i Nordjylland, Anne Marie Roum Svendsen, der er formand, og de to yderligere bestyrelsesmedlemmer overlæge Charlotte Hjort fra Styrelsen for Patientsikkerhed og den nys udnævnte domprovst Jacob Køhn Andersen.

- Mødet blev holdt på det tidligere politimesterpars bryllupsdag 27. maj, og vi fik uddelt i alt en halv million kroner i portioner af 10.000 kroner stykket. Så der var altså 50 modtagere, der alle opfyldte kriterierne for at få del i legatet, fortæller Anne Marie Roum Svendsen.

De heldige modtagere af legatet har de seneste dage modtaget et brev i e-boks om, at de har modtaget penge fra legatet.

For enkelte af modtagerne, der er under 18 år og derfor skal have besked via deres værge, går der lige lidt flere dage inden de får pengene overført, oplyser politidirektøren.

- Men beslutningen - og dermed uddelingen - foregik på politimesterparrets bryllupsdag, understreger Anne Marie Roum Svendsen.

Som situationen er nu, skal legatet betale negative renter af grundkapitalen, og det er en del af grunden til, at legatet opløses, forklarer politidirektøren.

Med årets uddeling er der fortsat omkring en halv million kroner tilbage i legatets grundkapital - en kapital, som bestyrelsen altså har besluttet skal betales helt ud.

Opløsningen - eller likvideringen som det hedder i fagsproget - betyder, at man bruger af fondens grundkapital til uddelingerne.

Således blev der i 2020 uddelt 570.000 kroner ved den årlige legatuddeling og i år altså yderligere en halv million kroner.

- Vi har i bestyrelsen ment, at det var bedre, pengene kom til udbetaling i portioner, der kunne mærkes for modtagerne, og det holder vi fast i. Så sidste uddeling sker næste år - igen 27. maj på politimesterparrets bryllupsdag, fortæller Anne Marie Roum Svendsen.

Christen Lyngby Bach var politimester i Aalborg fra 1932 til 1948, og hans kone Ida stiftede legatet ved sin død i 1978,