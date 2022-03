Pengeskabstyve dømt for lang række tyverier

AALBORG:Tre rumænske pengeskabstyve blev tirsdag dømt for en lang række tyverier, der løber op i en samlet sum på små 370.000 kroner.

To af de tiltalte blev idømt to år og seks måneders ubetinget fængsel, mens den sidste mand blev idømt to år og tre måneders ubetinget fængsel, fortæller anklager Eva Madsen, der også oplyser, at de tre rumænere udvises for bestandig.

Politiet kom på sporet af tyvene efter en periode, hvor der var en del indbrud af samme karakter.

Indbruddene beskrives af anklageren som udsædvanlige, og målet var ofte pengeskabe, der stod hos virksomheder. Ved hjælp af videoovervågning fandt politiet frem til, at de samme personer stod bag forbrydelserne.

De tre mænd blev efterlyst efter et tyveri hos Nadias Sandwich, hvor de slap af sted med et pengeskab til en værdi af 13.000 kroner indeholdende 30.000 kroner. Herudover havde de tømt to kasseapparater for en værdi på i alt 3.000 kroner.

I besiddelse af tyvekosterne cyklede de tre gerningsmænd fra stedet.

Politiet fandt frem til de tre rumænere, som i en periode mellem februar 2020 til og med juni 2021 har begået en lang stribe tyverier af forskellig art. Helt nøjagtigt er der tale om 36 forhold. Heriblandt har de ni gange brudt ind i pengeskabe.

En af de tre mænd nægtede sig skyldig, mens de to andre erkendte nogle af forholdene. De modtog dog alle tre dommene.