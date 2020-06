Per blev ramt af kødædende bakterie: Hurtig handling reddede hans liv

Det var midt i sommerferien i 2016. Dengang 48-årige Per Hakonsen var ude at køre en tur i det lokale mountainbikespor rundt om Fjerritslev, da han kom til et mudret område. Han stoppede cyklen og overvejede situationen. Så besluttede han sig for at køre igennem.

Men mudderet var dybere, end han havde regnet med. På et tidspunkt sad cyklen fast, og han væltede op ad et træ. Han tog fra med armen. Men alting foregik nærmest i slowmotion, og han slap med en mindre hudafskrabning.

- Jeg fik et lille mærke – et rødt mærke på størrelse med et par knappenålshoveder. Mere var det ikke, fortæller Per Hakonsen.

Dette billede blev taget et par dage efter, at Per Hakonsen styrtede på sin mountainbike. Privatfoto

Dagen efter cyklede han til Blokhus, hvor familien var i sommerhus. Men de næste par dage udviklede det lille sår sig.

- Det blev blåt og gult – og hårdt. Smerterne tog også til. Jeg kunne ikke sove, selv om jeg tog smertestillende. Det blev ikke bedre de næste par dage, og så tænkte jeg, at jeg nok hellere lige måtte vende omkring lægen, fortæller Per Hakonsen.

Massiv smerte