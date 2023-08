Personbil skubbet 300 meter henad motorvej

En personbil blev beskadiget og føreren sandsynligvis chokeret, da der onsdag morgen skete et trafikuheld kort efter Limfjordstunnelen i nordgående retning.

Uheldet skete, da en lastbil foretog et vognbaneskift. I den forbindelse blev en personbil ramt af lastbilen og skubbet 300 meter henad motorvejen, inden lastbilchaufføren fik stoppet.

Ingen personer kom til skade ved uheldet.

Onsdag formiddag er Nordjyllands Politi stadig i gang med at undersøge, hvad der præcis er årsagen til, at bilen blev skubbet 300 meter.

- Vores patrulje på stedet har bedt om assistance fra tungvognscenteret for at undersøge lastbilen, ligesom vi skal have afhørt både lastbilchaufføren samt føreren af personbilen og eventuelle vidner, inden vi kan lægge os fast på, hvad der er sket, siger vagtchef hos Nordjyllands Politi, Morten Axelsen.

Lastbilchaufføren kan få en bøde for ikke at have udvist agtpågivenhed, men om det kommer på tale er Morten Axelsen stadig meget forsigtig med at sige.

- Vi skal ført kende de nærmere omstændigheder, siger han.

I forbindelse med uheldet var højre vognbane spærret i en periode, og det skabte en del kø igennem tunnelen. Der er dog ryddet op på stedet og alle vognbaner er igen farbare.