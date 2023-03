Peter får ikke tømt skrald i fire uger på grund af sidste uges snevejr

AALBORG:- Jeg synes, det er for dårligt.

Sådan lyder reaktionen fra Peter Weng, efter han tidligere på ugen ringede ind til Aalborg Forsyning for at høre, hvad der skulle ske med afhentningen af restaffald i hans boligområde.

I boligforeningen er de i alt 11 boliger, der deler affaldscontainere, og restaffaldet hentes hver anden tirsdag.

Men tirsdag 7. marts blev affaldet ikke hentet på grund af det kraftige snevejr.

- Vi accepterede selvfølgelig, at afhentningen af affald blev aflyst på grund af snevejret. Vi håbede og forventede så bare, at de ville komme et par dage efter for at tømme containeren, men det gjorde de ikke.

Over telefonen kunne medarbejderen fortælle Peter, at containeren ikke ville blive tømt før næste planlagte tømning.

Med andre ord kommer containeren, der allerede er mere eller mindre fyldt, til at stå utømt i fire uger.

- Jeg synes, det er træls. Verden går selvfølgelig ikke under, men jeg synes, det er træls, og det er dårlig service.

Foto: Lars Pauli

Anderledes tidligere

Peter Weng mener at huske, at renovationen tidligere har håndteret det anderledes, nemlig at affaldet blev hentet hurtigst muligt efter ufremkommeligt vejr. Men sådan bliver det altså ikke i denne omgang.

Derfor må Peter Weng og naboerne til at samle deres skrald i sække, der kan blive hentet, når renovationsmedarbejderne kommer igen den kommende uge.

- Enten må vi fylde oven på og lade låget stå åbent, eller også må vi stille det ved siden af. Vi har jo ikke rigtig nogen valgmulighed, når det er, som det er.

Foto: Lars Pauli

Følger regulativ

Hos Aalborg Forsyning fortæller renovationschef Jens Boye, at det er rigtigt, der kommer til at gå fire uger uden afhentning for en række borgere, der egentlig skulle have haft deres affald hentet samme dag som snevejret.

Det blev besluttet af ledelsen ud fra det regulativ, som de arbejder efter.

Her står der ifølge Jens Boye, at hvis de ikke kan tømme containere på grund af vejret, kan de tømme dem igen til den næste ordinære tømning.

- Vi vil helst ikke være kendt for at være firkantede, for vi vil også gerne yde en god service. Vi har haft stort set al vores materiel, både biler og medarbejdere, ude på gader og stræder efter snevejret. Men vi har desværre ikke materiel og muligheder for at køre det her ind før næste ordinære tømning. Så skulle vi have det planlagt nogle dage i forvejen.

Regulativet, som Aalborg Forsyning arbejder ud fra, er politisk bestemt, forklarer Jens Boye. Arkivfoto: Henrik Louis

Forstår borgerne

Renovationschefen forklarer dog, at der er gjort nogle enkelte undtagelser ved daginstitutioner og i baggårde, hvor den manglende tømning har skabt store udfordringer.

Derudover er situationen også en anden med de nuværende temperaturer, end hvis det havde været om sommeren i 30 graders varme.

Renovationschefen pointerer, at man stadig kan køre sit genanvendelige affald som plast/metal og papir/pap på genbrugsstationen.

- Jeg forstår godt borgerne, når de oplever, at det, de forventede, ikke blev til noget. Men vi har simpelthen ikke haft mulighed for at køre det ekstra ind, fordi det ikke var planlagt.

Sådan er det vel med vejret?

- Vi lærer også for hver vejrlig hændelse. Vi går også tilbage i værkstedet og kigger på, hvordan vi kan gøre det bedre, hvis en lignende situation skulle opstå en anden gang. Det gælder både i forhold til arbejdsmiljøet for medarbejderne og i forhold til de borgere og kunder, vi servicerer. De ting skal også gå op i en højere enhed.

Adspurgt om skraldebilerne så har plads til dobbelt mængde på tirsdag, svarer renovationschefen, at de har kunnet planlægge sig ud af det. Foto: Lars Pauli

Renovationschefen mindes dog ikke, at Aalborg Forsyning har handlet anderledes i lignende situationer i den periode, han har været ansat.

Står man som borger med en container, der allerede er fyldt og først bliver tømt på tirsdag, kan man sætte restaffaldet i en affaldssæk og stille ved siden af containeren. Så tager renovationsmedarbejderne den med på næste ordinære tur. Det gælder også for de genanvendelige affaldstyper.