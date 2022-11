Peter Mygind spiller hovedrolle i Zoos nye julekalender

AALBORG:Han har før fået tilbud om at være med i en julekalender, timingen har bare aldrig været rigtig.

Det er den i år, og derfor kan du fra 1. december og hver dag frem til jul, se skuespilleren Peter Mygind i hovedrollen i en julekalender.

Det er Aalborg Zoo, der for første gang kaster sig ud i at lave en fortsat fortælling med daglige afsnit på parkens Facebook- og YouTube-kanal.

- Det bliver sindssygt godt. Det er en rigtig god historie, der er nogle gode mennesker til at lave den, og i det hele taget en rigtig god energi i projektet, fortæller Peter Mygind, som netop har været i Aalborg for at lave optagelser til kalenderen.

Over en uges tid har et lille film-crew, skuespilleren og en flok assistenter fra Zoo fået optagelserne i kassen, og nu venter redigeringsarbejdet, så kalenderen kan være klar til julemåneden.

Med i kalenderen er der selvfølgelig masser af dyr, magi og julestemning. Foto: Martin Damgård

Løve og flodhest

Historien i kalenderen byder på masser af dyr, julestemning og magi.

Den tager sit udgangspunkt, hvor julefreden har temmelig svært ved at indfinde sig hos kalenderens hovedperson, men heldigvis lander Mygind på magisk vis mellem dyrene i zoo og sammen med Dyrepasser Katrine hjælper de Peter til at komme i den helt rigtige julestemning. Rollen som Dyrepasser Katrine spilles i øvrigt af Katrine Christensen, som til daglig er dyrepasser hos rovdyrene.

- Hun har lært mig så meget på de her dage, og jeg har fået nogle oplevelser, jeg aldrig ville have fået, fortæller en begejstret Peter Mygind og tilføjer, at det blandt involverer at håndfodre en løve og klø en flodhest bag øret.

I julekalenderen får Peter Myginds figur hjælp af Dyrepasser Katrine, der spilles af Katrine Christensen, der til daglig er netop ... dyrepasser. Foto: Martin Damgård

Og netop Peter Myginds spontane glæde ved og interesse for dyr er årsag til, at det er ham, der er udvalgt til at være ambassadør for Aalborg Zoo.

- Vi er enormt glade for at have Peter Mygind i vores julekalender. Han er den helt rigtige til at formidle julens budskab om fred og nærhed med vores kære, og han deler vores entusiasme og interesse for dyr, så det bliver super sjovt, underholdende og lærerigt på samme tid, siger Henrik Johansen, der er direktør i Aalborg Zoo.

Det er det aalborgensiske tv-produktionselskab StoryParkMedia, der står bag den praktiske del af den nye julekalender. Foto: Martin Damgård

Kom med i kulissen

I julekalenderen flytter Peter Mygind ind i Den Grønlandske Fangerhytte, og som en del af Jul i Zoo kan man derfor i år komme "behind the scenes" og se flere effekter fra serien.

Allerede 18. november kan du møde hovedpersonen. Det er nemlig også Peter Mygind, der tænder det store juletræ på plænen kl. 17 og dermed officielt åbner årets Jul i Zoo.

Julekalenderen kan følges fra 1. december på Aalborg Zoos Facebook-side, Youtube-kanal og hjemmeside.