Pigernes hår skal være så langt som muligt - gæt, hvem der fletter det

AALBORG:Håret skal både være langt og kunstfærdigt flettet, synes mange piger i dag. Og det dur ikke, hvis det kun er mor, der kan finde ud af det.

Heldigvis er det ikke helt så svært som det ser ud til. Enhver kan faktisk lære det med lidt øvelse, lover Karina Berthelsen Pedersen, der underviser på "Fars fede flettekursus" i Aalborg.

Karina Berthelsen Pedersen demonstrerer fletteteknik. Mads Myrup følger koncentreret med. Foto: Martin Damgård

Det første af forårssæsonens to flettekurser er netop afviklet, det andet finder sted i slutningen af marts. Der er ingen ledige pladser.

- Vi kunne køre 10 hold, og de ville stadig være fyldt op, siger Karina Berthelsen Pedersen.

- Det her er det nye sort.

Medbring: 1 langhåret barn

En flok fædre og to mødre har hver medbragt en langhåret datter, og snart er alle de voksne i fuld gang med at frisere og flette. I starten er det svært. Hos nogle af holdene meget svært. Og det gør ondt, når stærke arme prøver at få hold på flyvske hårtotter.

Karina Berthelsen Pedersen arbejder som mentor på et jobcenter, men tidligere har hun undervist på frisørskolen i 16 år, og hun nyder, at bruge sit fag igen hos FOKUS Folkeoplysning i Aalborg. Foto: Martin Damgård

10-årige Laura Simonsen ser en anelse skeptisk ud, mens hendes far, alarmmontør Brian Simonsen, forsøger sig med en fransk fletning.

Laura kører BMX og har næsten altid sit vanvittigt lange hår flettet. Hendes forældre er skilt, så Brian har flettet før, men kun almindelige fletninger.

Laura kører BMX, så hun skal enten have styr på sit vanvittigt lange hår eller - gys! - klippe det af. Foto: Martin Damgård

- Vi skal prøve noget sjovt

Laura er frisk på at prøve noget nyt, og det er hendes far også.

- Vi skal prøve noget sjovt med dét hår, når det nu ikke skal klippes, siger han veloplagt.

Laura begynder at se lidt skeptisk ud igen, men det går over, da hun får et spejl, så hun kan se, hvad hendes far har præsteret. Det er flot.

- Jeg kan bedst lide en fransk fletning, siger hun.

- Det er også den mest besværlige, svarer hendes far.

Men det er før, han har prøvet kræfter med en hollandsk fletning.

Hår(d) udfordring

På en anden stol sidder 4-årige Klara Nørhave fra Nørresundby tålmodigt, mens hendes far, tjener Mads Myrup, kæmper en brav kamp med det bløde, lyse prinsessehår.

Mads har Klara hver anden weekend, og med datteren følger en hår(d) udfordring. Flettekurset er en gave fra Klaras mor.

- Man skal godt nok holde tungen lige i munden, konstaterer Mads og starter forfra.

13























Det nye sort: Fædre med flettefingre. Foto: Martin Damgård

Ved siden af Klara sidder 13-årige Augusta Mejlholm fra Svenstrup, der har sin mor, Lisa Mejlholm, med. Lisa har allerede rutine i at flette datterens røde hår, men nu skal teknikken helt på plads, for Augusta skal snart konfirmeres, og nu ved hun præcis, hvordan håret skal sidde: Det skal have en sildebensfletning øverst og nedenunder skal resten af håret hænge og krølle.

Flettearbejde og pæne tænder

Kursuslederen forsøger at overbevise holdet om, at man godt kan nå at flette datterens hår om morgenen, før man skal afsted. Det bekræfter Lise.

- Jeg kan nå at flette Augustas hår, mens hun børster tænder, siger hun.

- Så er det derfor, hun har så pæne tænder. Det her tager jo tre kvarter, mener Mads.

Han er tæt på at give op overfor den hollandske fletning, og kommer med en opfordring til kursuslederen:

- Kan du ikke rekapitulere alle de teknikker, inden vi stopper, for nu har jeg glemt dem. Jeg kan kun huske den her, som jeg ikke kan finde ud af.