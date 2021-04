Pilen peger i den rigtige retning for Lucas

FODBOLD:AaB-spillerne havde en fornøjelig men også indholdsrig træning lørdag formiddag. Alle så ud til at nyde solens stråler. Træner Marti Cifuentes havde valgt at begynde træningen med en opvarmningsleg, der ledte tankerne hen på en gang familiegymanstik i Gug Gymnastikforening, men øvelsen viste sig at have den ønskede effekt. Humøret var nemlig i top, og sådan forblev det under hele træningen, selvom en stor del af træningspasset blev brugt på at øve standardsituationer.

Eneste spiller, som endte med at hænge lidt med næbbet undervejs, var stakkels Magnus Christensen. Fredag havde han fået en blodtud af Martin Samuelsen, og lørdag gik det atter ud over Christensens snudeskaft. Denne gang var det vist nok Mathias Ross, der forvekslede bolden med Christensens hoved. Det gav en tur ud til fysen Simon Enevoldsen, men temperamentet kom ikke helt i kog hos midtbanemanden i denne omgang, måske fordi samtlige holdkammerater var flade af grin over det vedblivende uheld for Magnus Christensen. Han spurgte retorisk: Hvad chancen var for at blive ramt af det her to dage i træk og fire gange på en måned?

Generelt så alle AaB-spillerne ud til at have en ganske god formiddag. Én spiller så dog særligt ud til at være i sit es. Lucas Andersen træner med igen, og han har ikke glemt, hvordan man behandler en fodbold.

- Det er dejligt. Rigtig dejligt. Særligt nu når vejret er blevet sådan her, og vi er kommet på græsbaner. Det gør bare, at det er fantastisk at spille sammen med de andre igen, siger Lucas Andersen.

Med sine kattesmidige bevægelser løb han rundt og hyggede sig, og ved en enkelt lejlighed blev der slået et halvtliggende vristspark, som selv gode gamle Henrik Rasmussen ville have været stolt af et stå fader til. Med andre ord er touchet stadig i top hos AaB-kreatøren.

- Jeg kan det meste lige nu. Konditionelt er det rigtig godt. Jeg har været i stand til at løbetræne og lave en masse cardio. Det er ikke der, det mangler. Det er mere den fodboldmæssige form, der mangler lidt på, siger Lucas Andersen.

Alle AaB-fans vil sikkert gerne vide, hvornår man får Lucas Andersen at se i et sæt bolsjestriber igen, men det kan hovedpersonen ikke selv give noget nærmere bud på.

- Lige nu må jeg bare tage en dag ad gangen, for det handler først og fremmest om, at jeg skal med i træningen. Herefter skal jeg op i gear, og så må vi se, hvornår det hedder kamp for mit vedkommende, siger Lucas Andersen.

- Det handler mere om at bygge formen op på den rigtige måde. Jeg har virkelig gjort alt den her gang. Vi har naturligvis været påpasselige, men det har først og fremmest handlet om, at vi skulle bygge det op, sådan at jeg har været i stand til at træne igennem for mig selv, og så har det mest af alt bare været et spørgsmål om tid, da jeg først kom i gang med at træne, siger Lucas Andersen.

Med andre ord skal SønderjyskE ikke frygte Lucas Andersens deltagelse i mandagens kamp, men klasse fornægter sig ikke, og når Andersen atter er klar til at spille er der ingen tvivl om, at han vil blive et stort aktiv for AaB. Alene måden hvorpå, han samler AaB-truppen omkring sig er meget sigende for den betydning, han har. Uden på nogen måde at sætte sig selv i centrum, er det tydeligt, at Lucas Andersen er et naturligt samlingspunkt for store dele af AaB-truppen.