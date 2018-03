Pirat: Vi skal tænke os om

ISHOCKEY: Aalborg Pirates har et godt udgangspunkt inden tirsdagens tredje kamp i kvartfinaleserien mod Frederikshavn White Hawks efter sejre i de to første kampe.

- Nu vil jeg ikke jinxe alt for meget, så jeg synes ikke, at jeg på den måde vil snakke om niveauforskel, men jeg synes virkelig, at vi spillede en god kamp oppe i Frederikshavn, og vi fik en helt fortjent sejr med hjem. Man skal hele tiden huske at være ydmyg. Vi tænker på de ting, vi kan gøre bedre, og nu er vi halvvejs mod målet indtil videre, siger anfører Julian Jakobsen.

Til gengæld har piraterne indtil nu haft vanskeligt ved at prikke hul på Frederikshavn-keeper Thomas Lillie.

- Havde vi ikke fået de hurtige mål i slutningen af anden periode, så skulle vi have været ude at jagte noget mere, og så er det, at der kan opstå fejl. Lillie stod en rigtig god kamp i Frederikshavn, og vi havde mange kvalificerede skud, men ind i mellem skal vi også lige huske at være lidt køligere og lige kigge på, hvad han gør, inden vi bare skyder den af sted. Det kan gøre en forskel. Og så skal vi huske at blive ved med at få trafik ind foran mål, for det kan gøre det svært for alle målmænd, siger han.