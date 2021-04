Guldet langt væk - pirater kølhalet i Rungsted

ISHOCKEY:Aalborg Pirates skal ud i et sandt ishockey-mirakel, hvis man skal tilbage i kampen om DM-guldet. Lige nu er Rungsted Seier Capital foran med 3-0 i kampe i serien, der spilles bedst af syv kampe. Dermed kan Rungsted sikre sig DM-guldet i fredagens kamp fire i Aalborg.

Tirsdagens kamp i Rungsted endte med en 5-0 sejr til Rungsted Seier Capital, der havde forstærket sig med tre profiler til kampen.

Rasmus Andersson, Mattias Persson og kaptajn Marcus Olsson var tilbage igen efter skader. De tilbagevendte profiler var en afgørende forstærkning for Rungsted, der ikke på samme måde blev spillet ned i egen zone, som det har været tilfældet i de to første kampe, hvor Aalborg-dominansen har været udtalt.

I tirsdagens kamp endte det med at være en decideret afklædning af et Pirates-hold, der gik helt til bunds i Bitcoin Arena. Selvom hver kamp er en ny af slagsen, ligner det mest af alt en kamp for ikke at blive besejret 4-0 i kampe mere end et reelt håb om et comeback i finaleserien for Aalborg.

Rungsted Seier Capital - Aalborg Pirates 5-0 Periodecifre: 1-0, 1-0, 3-0 Målscorere: 1-0 Nikolaj Gade (7. minut), 2-0 Mattias Persson (37. minut), 3-0 Marcus Olsson (46. minut), 4-0 Shane Hanna (51. minut), 5-0 Alex Wideman (53. minut) Dermed fører Rungsted finaleserien 3-0. Kamp 4 spilles fredag i Aalborg. VIS MERE

Pirates skal have den kredit, at man for tredje kamp i træk kom ud og forsøgte at tilspille sig initiativet, men Rungsted stod bedre imod denne gang, og faktisk var det klart hjemmeholdet, der var farligst i kampens indledning. Aalborg Pirates havde således stadig sin første afslutning til gode, da Nikolaj Gade udnyttede flot forarbejde fra tilbagevendte Rasmus Andersson til at bringe hjemmeholdet i front efter seks minutters spil.

Aalborg gjorde det bestemt ikke let for sig selv i 1. periode. Blandt andet røg piraterne ind i to udvisninger, fordi man blev fanget med for mange mand på isen. Begge undertalsperioder blev dog overstået uden mål til holdet fra det nordkøbenhavnske.

Mål blev det heller ikke til for Aalborg, der igen havde svært ved at finde en vej forbi Christopher Nihlstorp i Rungsteds mål. Den rutinerede målmand var atter en afgørende faktor med sit rolige målmandsspil.

2. periode blev på ingen måde bedre for piraterne, der igen virkede ufarlige som fromme lam. Der var flere optræk til scoringer for Pirates, men det blev ved de gode takter, mens der var anderledes skarphed at spore i den modsatte ende.

Tilbagevendte Mattias Persson fik en gigantisk chance for at bringe Rungsted på 2-0 midtvejs i 2. periode, men Ben Duffy fik med det yderste af staven tacklet pucken i skudøjeblikket. På det tidspunkt begyndte det for alvor at ligne en afgørelse - ikke bare på kampen men på finaleserien - hvis Rungsted kunne sætte det andet mål på tavlen.

De bange anelser blev til en realitet, da Mattias Persson gjorde det til 2-0 på en friløber. Han leverede den skarphed, som Aalborg minus Lasse Bo Knudsen på intet tidspunkt har formået at bringe på isen i finalekampene.

2-0-føringen til Rungsted affødte forventninger og megen snak om en ekstra fredagsudflugt til Aalborg blandt Rungsted-folk i pausen mellem 2. og 3. periode. I den modsatte lejr var der dybe panderynker omord på piratskibet, der i den grad så ud til at være på vej mod et finaleforlis.

I 3. periode kom Aalborg Pirates optimistisk ud på isen, men moral og spil led et knæk, da Marcus Olsson gjorde det til 3-0 med et kvarter igen. Hvor de to første finalekampe har været meget tætte, endte tirsdagens kamp med at være en ensidig forestilling. Shane Hanna og Alex Wideman gjorde det til 4-0 og 5-0 for hjemmeholdet.

Det gjorde de resterende minutter til en ren ekspeditionssag for Rungsted-mandskabet, der fredag kan sikre sig DM-guldet med en sejr i Bentax Isarena.