Piraterne blev besejret

ISHOCKEY: Fjerde semifinale mellem Aalborg Pirates og Esbjerg Energy løb tirsdag aften af stablen i Granly Hockey Arena i Esbjerg.

En kamp der endte med en sejr til Esbjerg Energy på 4-2.

Hjemmeholdet fra Esbjerg Energy kom godt ud til første periode og fik de første minutter lagt et pres på Aalborg Pirates, dog uden at producere de store chancer. De nordjyske pirater holdt dog stand og fik efterfølgende gang i deres eget spil, der resulterede i flere fine forsøg mod Esbjerg målet. Aalborgs Olivier Hinse stod for gæsternes første store mulighed.

Der skulle dog gå ni minutter før opgørets første scoring faldt. Det var piraternes Jeppe Jul Korsgaard, der med et hurtigt aftræk passerede Mathias Seldrup og bragte Aalborg Pirates foran med 1-0. Den stilling stod til at holde perioden ud, men hjemmeholdet ville det anderledes, og de fik udlignet med kun to sekunder igen af første periode, da Felix Scheel satte pucken op i højre målhjørne efter et effektivt powerplay.

Anden periode startede med en chance til Esbjerg Energy, men Tadeas Galansky reddede forsøget. Aalborg Pirates svarede tilbage på hjemmeholdets pres med fine afslutninger fra både Christopher Frederiksen og Mikkel Højbjerg. Efter otte minutters spil bliver piraternes svenske back Victor Panelin-Borg udvist i to minutter. Esbjerg Energy var igen uhyggeligt effektive i powerplay og scorede endnu engang i overtal. 2-1 målet blev sat ind af hjemmeholdets Colin Vock.

Kort efter scoringen fik Esbjerg Energy tildelt et straffeslag, men det tog Tadeas Galansky sig af og forhindrede Esbjergenserne i at komme yderligere foran. Aalborg Pirates fik efter straffeslaget et par muligheder i powerplay. Og i det andet overtal fik Aalborg udlignet, da Kirill Kabanov med to minutter igen af anden periode smed pucken op i nettaget. Stillingen efter anden periode var 2-2.

Tredje periode var kun to minutter gammel, da hjemmeholdet bragte sig foran med 3-2. Nicholas Crawford stod for scoringen. De første ti minutter var meget tætte og spillet skiftede konstant fra ende til ende.

Med godt tre minutter igen kom kampens afgørelse, da Esbjerg Energy i endnu et overtal scorede til 4-2. Carson McMillan stod bag den fjerde scoring.