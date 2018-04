Pirates-assistent: Spillemæssigt er vi bedst

ISHOCKEY: Med søndagens 1-2-nederlag i Esbjerg må Aalborg Pirates ud i en syvende semifinale for at sikre sig en plads i dette års DM-finaler.

Og hos Aalborg var der især ærgrelse over de to Esbjerg-mål. Først kom målmand Tadeas Galansky til at slå pucken i eget net, mens det afgørende mål til 2-1 blev scoret i anden periodes sidste sekund, da piraterne ikke fik ekspederet pucken ud af egen zone.

- Det var to ærgerlige mål, de fik, for det var nogle, vi bød dem. Spillemæssigt synes jeg stadig, at vi er det bedste hold, siger Aalborg Pirates’ assistenttræner Ronny Larsen.

Den syvende og afgørende semifinale spilles tirsdag aften i Aalborg, hvor Aalborg Pirates har vundet de tre hidtidige semifinalemøder med Esbjerg.

- Der kommer nerver på fra begge hold, så for os handler det om, at vi skal turde spille. Det er det, der er det vigtigste i den kamp, siger Ronny Larsen.

Tirsdagens syvende semifinale mellem Aalborg Pirates og Esbjerg Energy fløjtes i gang klokken 20.30.