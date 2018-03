Pirates er i kontrol

ISHOCKEY: mange var skeptiske, da Aalborg Pirates valgte lokalrivalerne fra Frederikshavn som modstander i kvartfinalerne, men aalborgenserne er godt i gang med at bevise, at der var en god grund til deres valg. Søndag bragte de sig foran med 2-0 i serien, da de sejrede med 3-2 på udebane i Frederikshavn. Og det var fortjent i en kamp, hvor piraterne dominerede.

Allerede i kampens første minut fik man en indikation om, det kunne blive underholdende, da begge mandskaber havde gode muligheder for at bringe sig foran, men vi skulle hen til det femte minut, før vi fik den første scoring.

Julian Jakobsen dummede sig, da han fik en udvisning lige efter, at holdet var kommet i undertal, og Frederikshavn fik dermed næsten to minutter i fem imod tre. Der gik tid, før de fik sat powerplayet ordentligt op, men en god tværpasning til Henrik Eriksson fik åbnet Aalborg-boxen op, og kort efter kunne Cam Spiro tordne pucken ind ved den nærmeste opstander.

Derfra stod der dog Aalborg på resten af første periode, og Thomas Lillie gav flere indikationer på, at Aalborg skulle tage sig mere end almindeligt godt sammen, hvis de ville have pucken forbi ham.

Aalborg-dominansen fortsatte i anden periode, men det samme gjorde mirakelspillet fra Lillie i høgeburet. Piraterne fik også en mulighed i fem imod tre, men her diskede keeperen op med tre pragtredning på skud fra både Pierre-Olivier Morin og Martin Lefebvre, inden han greb Pete Quenneville ud fra nært hold.

Kort efter måtte Thomas Lillie dog en tur i isen, da han blev lagt ned af Clay Anderson - en situation, der kostede to minutter til Aalborg-backen - og efter noget tids behandling kom han på benene igen.

Anden periode var dog generelt præget af mange udvisninger, og en af dem kom, da Victor Panelin-Borg skubbede en løs stav på isen ud i en blokering. Den blev takseret til et straffeslag, men Henrik Eriksson var ikke i nærheden af at narre Tadeas Galansky i Aalborg-målet.

Og efter at have holdt stand i 38 minutter gik den ikke længere for Frederikshavn. Et noget løst trækskud fra Martin Højbjerg trillede stille og roligt ind mod mål, og her fik Christopher Frederiksen styret pucken i nettet - nærmest uden han selv vidste det. Udligningen kom, da Frederikshavn netop havde fået en holdstraf for forsinkelse af spillet.

Og bare 26 sekunder senere tog Aalborg så føringen. Olivier Hinse sendte pucken i nettet via den højre opstander i Frederikshavn-målet.

Efter spil og chancer var det fortjent, da Aalborg på dette tidspunkt førte skudstatistikken med 34-10.

I tredje periode var der naturligvis gang i hjemmeholdet, men de havde svært ved at skabe de store tilbud. Periodens første store tilbud tilfaldt gæsterne, da Peter Quenneville fik chancen i en kontra. Han dundrede pucken forbi, og på riposten var Morin tæt på at score, men Lille reddede ved stolpen.

Aalborg kom på 3-1, da Pierre-Oliver Morin selv opsnappede en løs puck og satte et skud sikkert ved den fjerne opstander, og så så kampen ud til at være afgjort.

Men Mark Hurtubise skabte fornyet spænding med godt to minutter igen, da han satte en fin pasning fra Nick Olesen i nettet - og lige efter face-off var holdet tæt på at udligne, men her kom Tadeas Galansky op med en god redning.

De to mandskaber mødes igen tirsdag aften i Aalborg.