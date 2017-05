Pirates forlænger med tre talenter

AALBORG: Aalborg Pirates har på det seneste fyldt holdkortet godt op med udenlandske navne, men klubben fastholder, at der stadig skal være en rød tråd til klubbens ungdomsarbejde, og derfor kunne klubben mandag præsentere forlængelser med tre af spillere, der er kommet op i truppen som følge af talentarbejdet.

De tre spillere er Emil Marcussen, Fredrik Marcussen og Mads Falborg Iversen.

Mads Iversen fik i den forgangne sæson fire kampe for Aalborg Pirates. Mads var også med truppen til U18 Div. IA VM, hvor han fik ligeledes fik fire kampe.

- Mads har spillet nogle kampe for os, da vi var hårdt ramt af skader og mangler, da vi havde flere spillere med U20-landsholdet omkring jul. Han spillede solidt, fortæller sportschef Ronny Larsen.

Emil Marcussen var også med til U18 Div. IA VM for Danmark, hvor han fik scoret et enkelt mål i fem kampe.

- Emil arbejder hårdt i offensiv zone og han har et godt skud. Han har stadig noget at lære, men vi ser et godt potentiale i ham til fremtidens Pirates-hold. Bliver han ved med at arbejde hårdt, så skal han nok få chancen på eliten i løbet af sæsonen, udtaler cheftræner Brandon Reid.

Emils tvillingebror, Frederik Marcussen, er målmand.

- Frederik er et godt talent på målmandsposten. Han arbejder godt til træning og han har potentiale til at blive en god målmand for Pirates i fremtiden, siger sportschef Ronny Larsen.