Pirates fortsætter dominansen

ISHOCKEY: Hvis man havde håbet på en tæt og dramatisk serie i kvartfinalerne mellem Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks, så ser det ud til, at man bliver gevaldigt skuffet.

Tirsdag vandt Aalborg Pirates med 5-1 i den tredje kamp og bragte sig dermed foran med 3-0 i en serie, hvor det nu er meget vanskeligt at se vendelboerne komme tilbage. Dertil er klasseforskellen for stor, mens gæsternes Thomas Lillie dog skal have ros for imponerende målmandsspil.

Frederikshavn havde fået to af deres skadede backs tilbage, da både Ales Sova og Mark Müller trak i uniformen i Aalborg, mens Mads Larsen til gengæld måtte sidde uden for efter et sammenstød med Lasse Bo Knudsen i søndags.

Aalborg måtte undvære Sebastian Brinkman, men kunne ellers stille samme hold som i de to foregående kampe.

Fra start fortsatte kampbilledet fra søndagens kamp. Aalborg Pirates var i total dominans, og allerede i de første minutter blev der skabt helt åbne skudchancer til Pierre-Olivier Morin, Henry Hardarson og Kirill Kabanov.

Men endnu engang trådte Thomas Lillie til som redningsplanke for White Hawks og hev den ene redning ud af ærmet efter den anden. Ved første powerplay blev Frederikshavn spillet totalt tynde med Kabanov som iscenesætteren, men den normalt pålidelige Olivier Hinse mistimede totalt sit træf, da endda Thomas Lille var blevet pillet ud af position efter en pasning fra Kabanov.

Og pludselig slog gæsterne så til i den anden ende. Kristoffer Lauridsen havde allerede givet en advarsel med et stolpeskud i powerplay, og da Clay Anderson pludselig tabte pucken lige til venstre for målet, så kunne Frederikshavns farligste, Nick Olesen, nemt passere Tadeas Galansky i målet, og så var det Frederikshavn, der kunne tage føringen efter første periode.

Og allerede fra start af anden periode gik det galt for Frederikshavn. Der var bare spillet 35 sekunder, da Jeppe Jul Korsgaard smed en knaldhård tværpasning af sted fra venstre side af zonen, og den fjerne opstander dukkede Kirill Kabanov op og satte pucken i nettet.

Det blev startskuddet til en total dominans fra hjemmeholdet, der i store dele af anden periode så ud til at være i powerplay, selvom begge mandskaber havde fem spillere på isen.

Gæsterne fik et par store muligheder på pucktab, men pucken befandt 75 procent af tiden i White Hawks-zonen.

Det blev til yderligere to Pirates-scoringer. Først gik Nikolaj Carstensen bagom mål og sendte en god pasning bagud til Clay Anderson, der lige vippede den hurtigt til siden, og så fik Peter Quenneville scoret sit andet mål i årets slutspil med et hurtigt slagskud.

Og canadieren slog til igen senere i perioden. I en hurtig kontra skød han selv fra spids vinkel, Thomas Lillie gav en sjælden retur, og så kunne Quenneville nappe pucken, skøjte bagom mål og lægge den stille og roligt ind.

Frederikshavn startede tredje periode med et par pæne tilbud til Cam Spiro, men da Kasper Kristensen røg to minutter i boksen for en høj stok, så satte piraterne for alvor tryk på igen. Først hav Martin Højbjerg et godt forsøg, og dernæst fik Olivier Hinse endelig godt træf på pucken efter et par gevaldige fejlskud tidligere i kampen.

Og Lillie fortsatte miraklerne med en tripleredning på en kontra, men måtte endelig se sig passeret igen af Olivier Hinse i en kontra - og også af Christopher Frederiksen med den første fejl fra keeperen i serien, da et skud fra den store forward gik imellem Lillies ben.

Men i den anden ende kunne Frederikshavn ikke skabe miraklet.