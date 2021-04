Pirates-helte ser frem til finale

ISHOCKEY:Der var masser af jubel i omklædningsrummet hos Aalborg Pirates, da finalepladsen var en realitet, men der var først og fremmest også en fornemmelse af, at man ikke er kommet frem til finalen for at nyde den præstation alene. Der skal noget guld på bordet nu.

Med 3-2-sejren i kamp seks er Aalborg Pirates klar til en DM-finaleserie mod Rungsted Seier Capital, som Aalborg-keeperen ser meget frem til.

- Personligt er jeg mega motiveret. Der er slet ingen tvivl om, at det er stort at stå i en finale. Det har vi knoklet for, så nu skal vi ud og give den gas i finalerne, siger George Sørensen.

Pirates-keeperen forventer en helt anden form for hockey i de kommende finaler i forhold til den netop afviklede semifinaleserie mod Esbjerg.

- Vi står meget godt til Rungsted. Det er en helt anden matchup end mod Esbjerg. Her er der tale om to hold, der gerne vil spille hockey, mens Esbjerg spiller lidt mere direkte, siger George Sørensen, der kom på overarbejde i kampens slutning.

- Det var hektisk. Vi havde meget svært ved at få pucken væk. Det var svært for mig at se ret meget, men gutterne stod godt i vejen for det meste, og så var det mit job at finde pucken, når den kom ind foran mål, siger George Sørensen.

I den modsatte ende af banen gjorde Josh MacDonald sin indflydelse gældende med sin scoring til 3-1. Da målet indtraf fem minutter inde i 3. periode, følte han et sus, som han sjældent har mærket.

- Jeg kunne mærke, at nu var det tæt på, at vi kom i finalen. Det gav en følelse af mod på mere, men det er stort, at vi nu står i finalen. Det er en kæmpe præstation af hele holdet, siger Josh MacDonald.

Pirates-profilen kunne mærke en tydelig forskel fra de to første udekampe i serien til søndagens tredje udebanetur til Esbjerg.

- Vi var der virkelig gennem hele kampen i dag. Alle gav alt, hvad de havde at komme med, og det er en stor del af forklaringen på, at vi var i stand til at vinde for første gang på udebane i den her serie, siger Josh MacDonald.

Han glæder sig i lighed med resten af Pirates-lejren til de kommende finaler.

- Det bliver kæmpe stort, og vi kommer ind til finalerne med stor selvtillid efter en hård serie mod Esbjerg. Jeg tror på vores chance, hvis vi kan gå ud og levere, som vi gjorde i den her kamp, siger Josh MacDonald.