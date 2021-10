Pirates må vinke farvel til kæmpe profil

ISHOCKEY:Da Aalborg Pirates tirsdag aften udspillede Esbjerg Energy var det oven i købet uden flere af holdets største profiler.

Blandt andet manglede den canadiske back Ian Edmondson. Hans fravær var ikke nærmere defineret på daværende tidspunkt. Nu viser det sig, at der ligger en trist historie bag den stærke backs fravær.

Ian Edmondson er nemlig rejst hjem til Canada, fordi der er alvorlig sygdom i hans nærmeste familie. Skulle den situation ændre sig, er Pirates klar til at byde Edmondson velkommen tilbage, men det ligger ikke i kortene.

- Som udgangspunkt er kontrakten ophævet. Skulle hans familiære situation ændre sig, så må vi se. Vi holder alle døre åbne. Det er også derfor, vi ikke siger endegyldigt farvel, men forhåbentlig på gensyn. Men vi skal ikke forvente, at han kommer tilbage senere på sæsonen, siger sportschef Ronny Larsen.

Dermed vinker Aalborg Pirates farvel til en klasseback. Ian Edmondson har fra første faceoff vist sig at være en profil for piraterne. Han var blandt andet udnævnt som assisterende kaptajn.

- Det var en topback på vores hold. Det er der ingen tvivl om. Han var første powerplay-back, og han var en profil hos os. Så det er et enormt tab for os, konstaterer Ronny Larsen, der nu skal forsøge at lukke hullet efter Ian Edmondson.

- Det bliver ikke nemt. Der er ikke så meget gang i markedet, men vi må prøve. Vi skal have gang i vores netværk, og så må vi se, hvad vi kan finde ud af, for vi er lidt underbemandet på back-siden, siger Ronny Larsen.

I sine 12 kampe for Aalborg Pirates nåede Ian Edmondson at notere sig for seks point - to mål og fire assists.