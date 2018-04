Pirates missede den første matchbold

ISHOCKEY: Aalborg Pirates forspildte søndag den første mulighed for at spille sig i DM-finalerne i ishockey, da det på udebane blev til et 1-2-nederlag mod Esbjerg Energy.

Dermed fik de forsvarende mestre udlignet til 3-3 i semifinaleserien, og derfor skal der tirsdag en syvende semifinale til for at finde en finalemodstander til Herning.

Aalborg Pirates startede stærkt, og inden for de første fire minutter havde gæsterne allerede haft tre gode muligheder til Christopher Frederiksen, Martin Højbjerg og Mikkel Højbjerg, men hver gang stod Esbjerg-målmand Mathias Seldrup i vejen.

I stedet var det efter små fem minutters spil Esbjerg Energy, der kom foran, og det kunne de forsvarende mestre takke Aalborg Pirates-målmand Tadeas Galansky for.

Esbjergs Esben Nielsen blev godt nok noteret for målet, men det var reelt et selvmål af Galansky. Aalborg-målmanden halvklarede Esben Nielsens skudforsøg, men i forsøget på at slå pucken væk kom Galansky i stedet til at slå den ind i eget net.

Det ændrede dog ikke på, at Aalborg Pirates havde det spillemæssige initiativ i første periode, men selv et par overtalssituationer kunne ikke hjælpe gæsterne til at få scoret, og så kunne Esbjerg forlade de første 20 minutter med en 1-0-føring.

Mindre end to minutter inde i anden periode lykkedes det dog Aalborg Pirates at få bragt balance i regnskabet, da gæsterne straffede et pucktab fra Esbjerg.

Martin Højbjerg måtte se sit forsøg blive klaret af Mathias Seldrup, men Clay Anderson var først over returen, og han skubbede pucken det sidste stykke over stregen.

Hvor Tadeas Galansky i første periode var skyld i Esbjergs føringsmål, diskede Aalborg-målmanden i anden periode op med flere store redninger, og længe så det ud til, at de to hold kunne gå til pause med stillingen 1-1.

Esbjerg ville det dog anderledes og tog føringen i anden periodes sidste sekund. En udvisning til Jeppe Holmberg blev straffet, da Brock Nixon styrede Phillip Bruggissers afslutning i nettet, og dermed var hjemmeholdets føring genetableret før tredje periode.

Bedste mulighed for en udligning faldt til Martin Lefebvre et minut før tid, men han brændte, og dermed skal de to hold ud i en afgørende syvende semifinale. Den spilles tirsdag aften i Cool East Arena i Aalborg.