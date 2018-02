Pirates rundede grundspil af med nederlag

ISHOCKEY: Aalborg Pirates havde intet at spille for og sluttede søndag grundspillet i Metalligaen af med et nederlag på 1-3 hjemme til Esbjerg.

Piraterne har efterhånden i flere uger været sikre på at slutte grundspillet på andenpladsen, mens gæsterne fra det vestjyske stadig har en chancen for at klemme sig op på tredjepladsen.

Esbjerg ligger nummer fem med 83 point - præcis det samme som Frederikshavn White Hawks, mens Rødovre har 84 point på tredjepladsen.

Piraterne lignede ellers ikke et hold på ferie i starten af søndagens kamp.

Kirill Kabanov bragte således hjemmeholdet i front efter mindre end fire minutter.

Føringen holdt dog kun i to minutter. Colin Vock var manden, der bragte balance i regnskabet.

Senere i perioden sendte Carson McMillan Esbjerg i front med 2-1.

Anden periode var en målløs affære, men Esbjerg kom igen på scoringstavlen kort ind i tredje periode, hvor Felix Scheel scorede i power play.