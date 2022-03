Aalborg Pirates siger farvel til én og goddag til en anden spiller

ISHOCKEY:Nyheden om Aalborg Pirates' afsked med Stephen Anderson nåede ikke at stå ret længe, før det nu står klart, at Metalligaens tophold har en afløser klar.

Afskeden med Stephen Anderson skyldes en hjernerystelse, der desværre har sendt den canadiske forward til tælling i et mørkekmmer de seneste uger, har betydet, at han er blevet cuttet fra holdkortet. Her kan Aalborg Pirates lave ændringer blandt de spilleberettigede spillere frem til midnat i dag.

- Vi har to-tre spillere, som vi ikke ved, om vi får mere at se til i denne sæson. Derfor har vores stab været inde og se på, hvordan udsigterne er for hver enkelt spiller. Her ser det desværre ikke så godt ud for Stephen Anderson, der ikke oplever nogen bedring trods tre uger for sig selv. Det er af nød og ikke lyst, at vi laver denne ændring, siger Ronny Larsen.

I stedet for Stephen Anderson har Aalborg Pirates i stedet lavet en aftale med østrigske Emilio Romig, der har indtil videre har repræsenteret Black Wings Linz. Her er det blevet til 12 point i 44 kampe.

Nu skal han bruge resten af sæsonen hos Aalborg Pirates, hvor Ronny Larsen har en klar forventning til den seneste tilføjelse.

- Emilio er en hårdtarbejdende type, så jeg forventer, at vi får det samme arbejdsraseri fra ham, som vi har fået fra Dylan Steman. Det er noget i den retning, vi har et håb om at få ind, siger Ronny Larsen.

Sportschefen er med på, at det er en svær situation for piraterne med de mange skader, og Kirill Kabanov, der lige nu er ukampdygtig af helt andre årsager.

- Vi er ramt i forhold til spillere, der ikke er tilgængelige lige nu. Under normale omstændigheder kunne vi måske godt absorbere en enkelt skade, men lige nu er vi nødt til at handle, siger Ronny Larsen.

Emilio Romig er, hvis alt går efter planen, med på det Pirates-hold, der tirsdag aften spiller hjemme mod Herning Blue Fox.