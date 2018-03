Pirates-træner: En anderledes fornemmelse i år

ISHOCKEY: Aalborg Pirates valgte Frederikshavn White Hawks, da piraterne som toer i grundspillet skulle vælge sin modstander i DM-kvartfinalerne.

Og Pirates-træner Brandon Reid erkender, at man dermed kan have tirret de nordjyske rivaler, inden det fredag aften går løs med den første af potentielt syv kvartfinalekampe.

- Uanset hvem vi havde valgt, havde vi tændt noget hos dem. Sådan er det i det her system, hvor de bedst placerede hold vælger modstander. Jeg havde hellere set, at grundspillets nummer et automatisk kom til at møde nummer otte og så videre, men sådan er det ikke her, siger Brandon Reid.

For Aalborg gælder det om at undgå en gentagelse af sidste sæson, hvor man også havde fordel af selv at kunne pege på sin kvartfinalemodstander, men alligevel måtte se sig selv blive slået ud af Gentofte.

- Men min fornemmelse er helt anderledes i år. Sidste år havde vi ikke den store slutspilserfaring og havde i grundspillet også vundet en del heldige sejre takket være en god målmand og nogle sene mål.

- I sommer fik vi en del spillere ind med mesterskaber på cv’et, og i år er følelsen meget lig den, der har været på de succesfulde hold, jeg tidligere har været en del af, siger Brandon Reid.

Fredagens kamp mellem Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks fløjtes i gang klokken 19.30 i Gigantium i Aalborg.