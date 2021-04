Pirates-træner: Vi skal være der i alle 60 minutter

ISHOCKEY:Det var sådan set ikke overraskende for Pirates-lejren, at det var et toptændt Esbjerg Energy-hold, der stod på den modsatte banehalvdel, da de to hold atter tørnede sammen i den anden af potentielt syv DM-semifinaler, der endte med et 2-3-nederlag.

Med sig fra den første kamp havde Aalborg Pirates en god fornemmelse efter en historisk præstation med tre mål på blot 20 sekunder, som i sidste ende førte til sejr i den første semifinale. Ambitionen om at følge op med endnu en sejr over sæsonens onde ånd havde dog svære vilkår i kampens indledning.

- Jeg er skuffet over, at vi ikke kom bedre ud til kampen, end vi gjorde. Vi kunne ikke matche Esbjergs energi og vilje. Mest af alt kunne vi dog ikke matche deres fart, og det skuffer mig, for det burde vi være i stand til, siger Garth Murray.

Pirates-træneren understreger, at det ikke måtte komme som en overraskelse for Aalborg-lejren, at det var et revanchelystent mandskab, der tog imod i Esbjerg,

- Vi burde ikke være i tvivl om, at det er et stærkt hold, der møder os i sådan en kamp. Det er der ingen undskyldning for, men vi var der altså ikke fra kampens indledning, konstaterer Garth Murray.

Han forventer, at Pirates-spillerne har lært af oplevelsen i Esbjerg, så søndagens kamp i Bentax Isarena ikke byder på en gentagelse af fredagens kampforløb.

- Vi skal være der i alle 60 minutter. Det nytter ikke, at vi som i aften kun var skarpe i de sidste par minutter. Det var for sent, at vi kom ind i kampen, siger Garth Murray.

Pirates-forwarden Jeppe Jul Korsgaard giver sin træner helt ret i, at kampens indledning ikke var stærk nok fra piraternes side.

- Vi var der ikke fra start. Måske sad den forrige kamps oplevelse stadig lidt i os, og det nytter jo ikke noget, så lektien fra den her kamp er, at vi skal være klar fra start. Derudover skal vi også være i stand til at score de grimme mål, hvor vi er inde foran og får en returpuck i mål. Det vil vi meget gerne se på søndag, siger Jeppe Jul Korsgaard.