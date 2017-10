Pistolrøveri i Nørresundby

NØRRESUNDBY: Lidl i Nørresundby blev tirsdag aften udsat for et røveri, hvor ekspedienten blev truet med en pistol. Det oplyser vagtchef Poul Badsberg fra Nordjyllands Politi.

Røveriet skete klokken 20.03, hvor en mand dukkede op i butikken og truede sig til et mindre pengebeløb. Manden beskrives som 20-30 år gammel, cirka 180 cm. høj, mager og bleg. Han talte dansk og havde en sort hættetrøje på. Pengene fra røveriet puttede han i en sort plastikpose, som han selv havde med.

Efterfølgende forsvandt han ad Thistedvej i retning mod jernbanen, men derfra fortaber sporet sig, og tirsdag aften ledte politiet i området med hunde for at prøve at finde ud af, hvor manden løb hen.

Har man set noget, der kan have interesse i sagen, kan Nordjyllands Politi kontaktes på telefon 1-1-4.