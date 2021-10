Plakatfuld kvinde mister bil efter uheld på motorvej

NØRRESUNDBY:En 48-årig kvinde må i den kommende tid se sig om efter alternativ transport, for hun kommer ikke til at køre i sin bil.

Den er nemlig ikke længere i hendes varetægt, efter at hun kl. 22.52 onsdag aften var involveret i et færdselsuheld på motorvej E45 Nordjyske Motorevej i sydgående retning ved afkørsel 21 Nørresundby N.

Her påkørte hun autoværnet og forsøgte at køre videre, men måtte kort efter opgive.

Det anmeldte en anden bilist, og en patrulje fra Nordjyllands Politi var hurtigt på stedet.

- Hun virkede lidt forvirret og konfus, og det var ikke så mærkeligt, for det viste sig, at hun havde en ret høj promille. Hun blæste alkometret til over 2, og derfor har vi beslaglagt køretøjet, oplyser vagtchef Jess Falberg.

Det er loven om vanvidsbilisme, der giver myndighederne ret til at beslaglægge køretøjer, når dem, der sidder bag rattet, vælger at gøre det med en promille højere end to.