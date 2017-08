Plan for 600 fyrede klar i denne uge

AALBORG: Ved slutningen af denne uge skal der ligge en plan klar for, hvordan man kan hjælpe de 600 medarbejdere, som Siemens Gamesa vil afskedige på sin vingefabrik i Aalborg Havn.

Det blev aftalt på et møde mandag mellem fabrikkens ledelse og fællestillidsrepræsentant samt Aalborg Kommune. Samtidig blev der etableret en task force repræsentanter for virksomheden, Arbejdsmarkedskontoret Nordjylland, Business Aalborg og Jobcenter Aalborg.

- Det er en stor gruppe, som mister deres arbejde, og en meget stor andel af dem er 3F’ere. Men mange af dem har en faglært uddannelse, for eksempel være håndværkere, som tog arbejde på Siemens, da der ikke var meget gang i byggeriet, og så er blevet hængende. Det er dygtige folk, som kommer ud fra Siemens, og det, kombineret med at gennemsnitsalderen er forholdsvis lav, gør, at vi ser optimistisk på mulighederne for nyt job, siger jobcenterchef Jesper Dahlgaard.

Produktion flyttes ud

Siemens Gamesa meddelte fredag i sidste uge, at virksomheden vil fyre 600 og omplacere 150 medarbejdere på fabrikken i Aalborg. Nedskæringerne skyldes blandt andet stigende krav fra udenlandske kunder om, at en del af produktionen skal foregå lokalt.

Task forcen går nu i gang med at planlægge tilbud som cv-samtaler, samtaleteknikker, afklaring om uddannelsesmuligheder, deltagelse i konkret efter- og videreuddannelse og ikke mindst en jobmesse.

Næste skridt er forhandlinger om, hvilke medarbejdere der konkret mister deres arbejde. De starter på torsdag. Indtil da vil tiden blive også blive brugt på at etablere samarbejde med øvrige nordjyske aktører.

- Medarbejderne fra Siemens Gamesa er fra hele Nordjylland. Vi har i Aalborg initiativpligten, men vi vil bruge de næste dage og uger på at bringe vores regionale samarbejde i spil. Vi har behov for tæt samarbejde med erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og øvrige nordjyske kommuner. Det er en stor opgave - dem løser vi bedst i nordjysk fællesskab, siger Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).