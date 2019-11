Plan for tryg skolevej udløser trafikkaos ved zoo: Bilister kan ikke finde p-plads - og kører imod ensretning

AALBORG:Det er ikke lige frem blevet nemmere - hverken for beboerne i området eller turister, der har brug for at parkere i forbindelse med et besøg i Aalborg Zoo. Det mener tidligere byrådsmedlem for DF, beboer på Rostrupvej og hyppig gæst i zoo, Birte Kjærgaard, som raser over de seneste omlægninger af trafikken i Mølleparken.

Hun peger blandt andet på problemet med de mange parkerede biler på villavejene i området, og efter hendes mening er det ikke blevet lettere, efter Faunavej i sidste uge blev ensrettet mod øst, og grusvejen nord for Faunavej lukket.

Veje spærres og ensrettes Kilde: Aalborg Kommune. Kortdata © OSM-bidragydere Grafik: Christian Made Hagelskjær

I forvejen har kommunen nemlig lukket Sønder Skovvej mellem Faunavej og Naurvej for motorkørsel, og skovvejen mellem Faunavej og Mølleparkvej er også lukket. Det gør det meget svært for gæster i zoo at finde en ledig p-plads, hvis de kommer i bil via Hobrovej og Mølleparkvej.

Det er nærmest umuligt at finde en p-plads i området ved Mølleparken, der både bruges af gæster til zoo samt ansatte og pårørende til patienter på sygehuset, Foto: Henrik Bo

- Folk kører fortvivlede rundt og leder efter et sted at sætte bilen, og det er jo både gæster til zoo og medarbejdere eller pårørende til folk, der er indlagt på sygehuset. Så det er frygteligt, og jeg forstår slet ikke hvad meningen er - med mindre man er ude på at lukke zoo, siger Birte Kjærgaard.

Mange kører forkert

Ændringen betyder, at Mølleparkvej nu er blind, og selvom det er skiltet - ligesom der også er skiltet med indkørsel forbudt fra Mølleparkvej til Faunavej - er der mange, der endnu ikke har vænnet sig til forholdene. Da NORDJYSKE parkerer på Faunavej i ti minutter er der således mindst 8 - 10 bilister, der kører ind den forkerte vej og dermed imod den ny ensretning.

Mølleparkvej er blevet en blind vej, og vil man ind til parkeringspladserne på Faunavej, skal man fremover køre via Bejsebakkevej og Vestre Alle. Foto: Henrik Bo

- Der er jo også spærret af længere oppe, så jeg kan godt forsår, folk ikke kan finde ud af det. Fremover skal man jo køre ind af Bejsebakkevej eller Vestre Alle for at komme til parkeringspladserne, og der kører både busser og skolebørn, så det kan da ikke være t bedre i forhold til trafiksikkerheden, pointerer Birte Kjærgaard.

Tryggere skolevej

Begrundelsen for de mange omlægninger er ellers først og fremmest et ønske om, at skabe en mere tryg skolevej for børn på Stolpedalskolen - men også et ønske gøre parken mere fredelig og mindre bilbelastet.

Her ved den gamle campingplads kunne der tidligere parkeres i fem timer. Men det er slut nu, selvom skiltet siger det modsatte. Foto: Henrik Bo

- Der er da skov nok at gå i andre steder, og jeg tror altså ikke, at trafiksikkerheden bliver bedre af, at folk ligger og kører rundt. Mange af gæsterne i zoo kommer jo langvejs fra, og de har både madkurve, barnevogne og så videre med, og der kommer også en del i store autocampere, tilføjer Birte Kjærgaard.

Hun frygter, at det bliver endnu værre, når turistsæsonen sætter ind til sommer, men direktør i zoo, Henrik Johansen, er heldigvis mere fortrøstningsfuld.

- Vi har helt klart en udfordring i forhold til parkering, siger han.

Hertil og ikke længere... mange af de mindre veje i Mølleparken er spærret af for at give brugerne en mere fredelig oplevelse. Foto: Henrik Bo

- At Faunavej er blevet ensrettet i en anden retning end tidligere er formentlig blot en vanesag, men at grusvejen nord for også er lukket er mere problematisk, for der var der før en del, som parkerede, forklarer han.

Ny p-plads på vej

Ifølge Johansen er zoo dog allerede i dialog med Aalborg Kommunes by- og landskabsforvaltning, for 15. november åbner haven et stort jul-i-zoo-arrangement, hvor man forventer masser af gæster i dagene op mod jul.

Det er bestemt ikke gået op for alle, at Faunavej er blevet ensrettet i en anden retning, end den var tidligere. Foto: Henrik Bo

- Så vi har fået løfte om, at man laver en ny parkeringsplads til os på den plads, hvor tidligere har været koncerter. Og hvis man ikke kan nå at gøre den permanent i første omgang, bliver et en midlertidig p-plads, der også vil kunne benyttes, selvom vejret ikke er godt, fortæller Henrik Johansen.

Må dirigere folk

Den ny parkeringsplads bliver således også en aflastning i sommerperioden, hvor parkerings-problemerne af og til har været så store, at zoo har været nødt til at sende nogle af sine ansatte ud på vejen for at dirigere trafikken.

- Vi har jo mellem 400.000 og 500.000 gæster om året, så det er selvfølgelig noget, der ligger os meget på sinde, siger Henrik Johansen.

Problemerne med at finde en ledig p-plads har for længst forplantet sig til de fleste af villavejene i området. Foto: Henrik Bo

Han afviser, at de mange ny vejspærringer har noget af gøre med, at zoo gerne vil have plads til at udvide. For pt. er der ingen bygge-planer - kun planer om at afviklet parkeringen bedre, end man gør i øjeblikket.

Evalueres måske

- Ændringerne er faktisk noget, vi har gjort med velbegrundet hu - blandt andet fordi, vi havde et stort ønske om at fredeliggøre parken, påpeger stadsgartner i Aalborg Kommune, Kirsten Lund Andersen.

De ny vejlukninger, ensretninger og omkørsler skal også gøre området mere sikkert for børnene på Stolpedalskolen, men Kirsten Lund Andersen vil ikke afvise, at man tager det op til evaluering, når der er gået et stykke tid.

- Folk skal jo lige vænne sig til at køre en anden vej. Så når der er gået lidt tid, vil vi gerne være med til at kigge på, om der er noget, der skal justeres, tilføjer hun.

Aalborg Kommune har også lovet zoo, at der kommer en bedre skiltning, og det ser Henrik Johansen frem til.

- Det er ikke helt let at finde ud af, hvor man må køre, og hvor man må parkere. Så det vil bestemt være en stor fordel, understreger han.