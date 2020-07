Plan: To spor på Limfjordsbroen reserveres til hurtigbusser - bilerne mister også terræn på andre strækninger

En forundersøgelse af Plusbus 2, peger på, at de to midterspor på Limfjordsbroen på sigt skal reserveres til busserne, så de kan komme hurtigere frem. I øjeblikket er der kun to spor på grund af vejarbejde på broen. Men også på andre trafikerede strækninger skal busserne have deres eget spor mellem Vodskov og Svenstrup. Foto: Claus Søndberg