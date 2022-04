Planen blev udført til punkt og prikke

ISHOCKEY:Taktik er en ting. Spillet på isen kan være noget helt andet, når først pucken kastes, men i søndagens kamp mellem Aalborg Pirates og Odense Bulldogs blev Aalborg Pirates' taktiske oplæg fulgt til punkt og prikke.

- Vi løste tingene godt i dag. Vi havde snakket om, at vi skulle have lagt nogle flere pucke på mål. Vi har sådan set også haft chancerne i de forgangne kampe, men i den her kamp fik vi bare udnyttet vores chancer, siger Anders Koch, der selv greb chancen, da han flot scorede til 3-0 på en rigtig soloaktion.

- Jeg var lidt overrasket over, at det var så åbent, da jeg skøjtede rundt om målet. Målmanden fulgte åbenbart ikke helt med over, og så kunne jeg bare sætte pucken ind, siger Anders Koch.

Den elegante back roser Pirates-spillernes koncentrationsevne og fremhæver den som en vigtig faktor i den sikre sejr.

- Vi virkede mere kyniske i dag, og så ved jeg ikke, om Odense-spillerne var lidt trætte, for de har også haft en lang serie. På et tidspunkt tager det jo på folk, siger Anders Koch, der dog ikke forventer, at det bliver let at lukke serien i mandagens kamp i Odense.

Den store koncentration og skarphed i afslutningerne afgjorde relativt hurtigt kampen, og det skabte en ny udfordring. For nu skulle Pirates dels holde eget tempo oppe, og så skulle man lade være med på at gå med på Odenses galej. For flere fynske spillere var forståeligt frustreret over tingenes tilstand.

- Det er svært. Det er næsten sværere end at spille en helt lige kamp. Man kan jo tendere til at tabe intensiteten lidt, men jeg føler, at vi klarede den del godt, og vi formåede at holde tempoet oppe. Vi trykkede bare videre, siger Anders Koch, der regner med, at Pirates skal gøre noget lignende i mandagens kamp.

- Vi skal fortsætte og bygge videre på den gode udvikling. Der er stadig nogle flere ting, vi skal have løst bedre. Nogle gange har vi nogle dumme pucktab, der ødelægger flowet for os, og så er der også vores powerplay, vi skal løse bedre, siger Anders Koch.

Umiddelbart forventer han ikke, at man får de samme frustrationer at se fra Odenses spillere, når mandagens kamp går i gang i Odense.

- Nej det bliver nok nærmere tværtimod. Hvis de spiller med frustrationerne uden på tøjet, kommer der ikke noget godt ud af det. Derfor tror jeg, de gør det modsatte, siger Anders Koch.

Der er kampstart i Odense mandag aften 19.30.