Planer i kulissen om at vælte Thomas Kastrup-Larsen

AALBORG:Selvom rød blok i Aalborg tilsammen fik 19 mandater, og det derfor lignede en sikker borgmesterpost til Thomas Kastrup-Larsen (S), forsøgte Venstre alligevel at spille ind med en helt alternativ konstituering, der skulle sikre dem, og spidskandidat Jan Nymark Thaysen, borgmesterposten de næste fire år.

For hvis den blå fløj kunne lokke SF og Radikale med i en konstituering, kunne de samlet få et flertal og dermed en ny borgerlig borgmester i Aalborg.

- Det var det, vi forsøgte at tale med dem om. Hvis SF og Radikale gik med os, og pegede på mig som borgmester, så kunne vi tilbyde dem en rådmandspost hver. Det var det, spillet gik ud på i den sene stund, fortæller Venstres spidskandidat, Jan Nymark Thaysen, dagen derpå.

- Så det var lige lidt spændende i en periode, det var det.

Tilbuddet gik dog ikke på, hvilke konkrete rådmandsposter, de to partier kunne få.

Burde gå efter rådmandspost

Men sådan gik det som bekendt ikke. Sent tirsdag aften forhandlede Socialdemokratiet en konstituering på plads med Enhedslisten, Radikale, SF og Dansk Folkeparti.

Konstitueringen betyder, at blandt de røde partier får Socialdemokraterne to rådmandsposter, Enhedslisten og Radikale får hver især én, mens SF slet ingen rådmandsposter får for deres to mandater.

Og dét politiske valg, forstår Jan Nymark Thaysen ikke.

- Jeg kan ikke forstå, de ikke går benhårdt efter den. For der er voldsomt stor forskel på at have en rådmandspost, og sidde i Magistraten, i forhold til at sidde i nogle udvalg. Men det er åbenbart deres vurdering.

Tænkte I, det var realistisk, SF og Radikale skulle forlade socialdemokratiet til fordel for en borgerlige borgmester?

- Det kan man jo aldrig vide. Vi ville jo gøre Anne-Dorte Krog til borgmester, dengang SF fik fem mandater under Villy Søvndal-æraen. Denne gang var det en rådmandspost, vi kom med. Vi syntes jo, vi havde noget at tilbyde dem, siger Jan Nymark Thaysen og fortsætter:

- Jeg har talt ganske udmærket med Peter Larsen (SF) i flere omgange, også når vi har været ude til valgdebatter. Jeg tænkte, vi havde et forhold der gjorde, vi godt kunne arbejde sammen fremadrettet.

Selvom SF og Radikale altså ikke ønskede at gøre Jan Nymark Thaysen til borgmester, så var der også en anden idé i forslaget end kun at snuppe borgmesterposten fra Socialdemokratiet.

- Vi så jo en mulighed for at gøre noget, og den prøvede vi så at spille bedst muligt. Også fordi, vi så håbede på, de vil sælge sig så dyrt som muligt i forhold til en konstituering med Socialdemokratiet. Det er spillets regler. Så hvis det ikke lykkedes, tænkte vi, at vi da havde skubbet til nogle ting.