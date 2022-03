Planer om ny Carls Jr.: Her vil de bygge den

AALBORG:Der er næppe noget så lækkert som burgere og fritter. Og mens der de seneste år er skudt en række burger-restauranter op i Aalborg-området, kan endnu en være på vej i form af en ny Carls Jr.

Salling Group, der står bag den amerikanske burgerkædes restauranter i Danmark, ejer grunden Skjoldet 2 i Svenstrup. En grund, der ligger lige ud til motorvejen, men også lige midt imellem konkurrenterne McDonald’s og Burger King.

Jacob Krogsgaard Nielsen, presseansvarlig hos Salling Group, bekræfter, de ejer grunden, og at hensigten har været og er, at anlægge en Carls Jr.-restaurant på grunden i Svenstrup. Mere konkrete kan de dog ikke blive endnu, fortæller han.

Salling Group kan derfor heller ikke endnu oplyse, hvornår de håber at kunne realisere restauranten, eller hvilken betydning en ny Carls Jr. kommer til at få for den eksisterende restaurant i storcentret.