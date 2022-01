Planlagde massakre på to nordjyske skoler: Ville slå så mange ihjel som muligt

AALBORG:"Mit mål i livet er at slå så mange mennesker ihjel som muligt, før jeg dør".

Sådan skrev den 27-årige mand fra Hobro, som er tiltalt for at have planlagt at dræbe børn i et eller flere skoleskyderier i Nord- og Østjylland i et 174 siders langt manifest.

Det kom frem, da retssagen mod den 27-årige mand fra Hobro startede mandag ved en fyldt retssag i Aalborg, hvor tiltalte selv afgav forklaring.

- Jeg havde nogle fantasier, og det virkede virkeligt, sagde den 27-årige om det manifest og de videoer, som politiet har fundet på hans computer blandt 7000 filer, hvor han fortæller om sit ønske om at udføre en massakre kaldet V-day.

Massakren havde til hensigt at dræbe så mange mennesker som muligt, inden han ville tage sit eget liv og var planlagt til at skulle ske i august 2018.

"Jeg kan ikke vente med at udslette jer alle på V-day," skrev han i manifestet, hvor han også forklarede, at V'et står for det engelske vengeance, som på dansk betyder hævn.

Helt konkret udtrykte den 27-årige et ønske om at dræbe børn. Han væmmedes ved, at folk fik børn og mente, at det var en selvisk beslutning, fordi der i forvejen var for mange mennesker, og fordi det betød, at der ville være mindre plads til natur og dyreliv.

"Det er ikke deres skyld, at de skal dø. Det er samfundets skyld," skrev han i manifestet.

Fandt to nordjyske skoler i søgehistorik

Det var blandt andet Borremose Efterskole i Vesthimmerland og Mariagerfjord Idrætsskole, der var mål for den 27-åriges planer om at udføre et eller flere skoleskyderier, kunne anklager Kim Kristensen fortælle, da han gennemgik den efterforskning, som lå forud for anholdelsen af den 27-årige mand 16. december 2020.

Knap et halvt år forinden anholdelsen havde politiet beslaglagt to pistoler hos den 27-årige og hans computer.

På tiltaltes computer var der foruden de to nordjyske skoler også søgt på Tilst Skole i Østjylland.

Den 27-årige havde desuden undersøgt flere skolers ringetider, adresser og antal elever.

Der blev også fundet dele af Anders Breiviks manifest, samt en fotomappe fra et tidligere skoleskyderi i USA og adskillige søgninger på masseskyderier, fortalte Kim Kristensen.

Fantasi eller virkelighed?

Men det var altså alt sammen bare en fantasi, forklarede den 27-årige i retten.

- Sådan tænker jeg ikke i dag. Det var fantasier, som virkede virkelige for mig i en periode, men i 2018 gik det op for mig, at det virkelig bare var en fantasi, fortalte han.

Anklager Kim Kristensen brugte lang tid på at udspørge tiltalte, som i en mentalundersøgelse er erklæret sindssyg, om grænsen mellem fantasi og virkelighed.

For selvom den 27-årige kaldte det en fantasi, bekræftede han, at han havde meldt sig ind i en skytteforening for at forbedre sine skydefærdigheder, som forberedelse til den såkaldte V-day, og at han havde anskaffet sig tøj og bil til lejligheden.

- Jeg havde en fantasi om skoleskyderi eller masseskyderi - men det var ikke tanken, at jeg skulle gøre det, sagde han.

På samme måde kaldte han det da også en fantasi og overdrivelse, da han i 2020 udtrykte et ønske om at udføre skoleskyderier og viste sine våben frem i et onlineforum, og derefter blev anmeldt.

Politiet rykkede efterfølgende ud til hans lejlighed i Hobro, hvor de fandt en pistol i et våbenskab og en ladt pistol i en sengeskuffe. Rundt om i lejligheden blev der fundet adskillige magasiner og flere hundrede kugler.

Den 27-årige nægtede dog selv, at de to våben skulle bruges til skoleskyderier.

- Jeg havde pistolen i skuffen, fordi jeg er meget amerikaner-sindet. Og jeg kan godt lide at have nem adgang til våben, så jeg tog mig den frihed. Jeg mente ikke, at det gjorde nogen skade, fortalte han.

Han forklarede, at han siden tidligt i sin barndom har haft en fascination for skydevåben.

- Det har de fleste drenge vel, sagde han.

Hans forklaring ændrede sig heller ikke, da anklageren foreholdt ham, at der i manifestet er tydeligt beskrevet, at den 27-årige skulle have pistoler og en masse magasiner hjem samt anskaffe sig taktisk beklædning - nøjagtig det, som politiet faktisk fandt hjemme hos den 27-årige i Hobro.

- Der er ingen sammenhæng mellem våben og magasiner og manifestet, sagde den 27-årige.

Men var det en del af planen om V-day?, spurgte anklageren.

- Det var en del af fantasien, svarede den 27-årige.

En del af kvindehader-miljø

Det var i et online-fora for det såkaldte incel-miljø, den 27-årige delte sine planer.

Incel står for ”involuntary celibate”, der betyder ufrivilligt cølibat og er kendetegnet ved mænd med et stort selvhad, som ser sig selv ude af stand til nogensinde at få sex. Og det bliver til vrede og voldsparathed, som er målrettet kvinder og succesfulde mænd.

Under retssagen fortalte den 27-årige, at han har været i flere forhold, som har haft det tilfælles, at kvinderne har været ham utro og slået op med ham.

- Jeg stoler nok ikke på kvinder i forhold til kæresteforhold, forklarede han i retten.

De dårlige erfaringer med kvinder har påvirket ham, erkendte ham - men han afviste, at det har udløst et had mod kvinder.

- Men jeg hader ikke kvinder generelt. Det er blæst meget op, siger han.

Han erkender dog, at han har et anstrengt forhold til det, han ser som promiskuøse kvinder. Anklager Kim Kristensen viste nogle billeder af unge, smukke kvinder, hvor den 27-årige har skrevet voldsomme kommentarer om, at de skulle slås ihjel.

- Det er dem, jeg kalder sluts.

- Men jeg har overreageret voldsomt. Det er ikke den følelse, jeg har, sagde han om sine kommentarer til billederne uden at kunne svare på, hvorfor han havde skrevet sådan.

Den 27-årige mener ikke, at incel-miljøet er ensbetydende med vold. Han fortalte, at han blev ved med at besøge forummet, fordi han ikke havde andre at snakke med.

- Jeg har ikke nogen venner, så jeg vil bare gerne have kontakt til nogen. Det handler ikke om forumet - det handler om personerne, fortæller den 27-årige.

- Det var de sidste, jeg havde en relation til af en eller anden art, fortalte han.

Det var imidlertid ikke kun på internet-forummet, den 27-årige udtrykte sin holdning til kvinder.

I manifestet, som politiet fandt, skrev han blandt andet om letpåklædte kvinder, at de ligner pornostjerner og fortjener at blive voldtaget.

Det stod også skrevet, at han håbede, at der var nogle piger, der ville forsøge at løbe fra ham, når han gik ind i klasseværelset og skød.

Manifestet indeholder desuden passager om massedrab og beskriver menneskeheden som flokdyr, der ser sig selv som bedre end andre arter, og som ikke tænker selv. I stedet har de ødelagt verden. For at holde befolkningstallet nede, er der behov for massemordere, skrev den 27-årige.

- Jeg kunne ikke snakke med nogen om det uden at blive straffet, fortalte han i retten, da anklageren spurgte ham, hvorfor han havde skrevet det.

Han tilføjede, at det desuden var bedst at dræbe kvinder, så de ikke kunne føde flere børn.

Manifestet havde fået titlen "My awoken mind" og er skrevet på engelsk.

Og den 27-årige følte sig på daværende tidspunkt sig da også mere oplyst end størstedelen af befolkningen.

- Der var mange ting, der stod åbenlyst for mig, men som andre ikke forstod eller måske var ligeglade med, fortalte den 27-årige.

Det var i august 2018, han havde planlagt, at skoleskyderierne - og altså den såkaldte V-day - skulle ske, men på det tidspunkt havde han spillet scenariet igennem så mange gange i sit hovede, at han ikke længere kunne mærke en spænding ved eller lyst til at gøre det.

- På det tidspunkt havde jeg lært alt om emnet og udlevet det så mange gange i hovedet. Men da datoen kom, havde jeg ikke lyst, og jeg havde også for meget empati. Jeg tror aldrig, jeg kunne gøre nogen fortræd, siger han.

- Folk taler kun godt om mig

Den 27-årige erkendte, at han har haft en fascination af skoleskydere - blandt andet Elliot Rogers, som slog seks personer ihjel under et skoleskyderi i Californien - men han afviser, at det var inspiration til sine egne planer.

- Jeg har interesseret mig for skoleskydere, men jeg har ikke hyldet det, siger han.

Helt generelt beskriver den 27-årige sig da også som et empatisk menneske.

Han understregede i retten, at de voldsomme tanker og fantasier foregik i hovedet, og at han aldrig har gjort nogen fortræd i den virkelige verden.

- Jeg er ekstremt sød og flink, og folk taler kun godt om mig og beskriver mig som kærlig. Jeg opfører mig godt, tænker på mennesker og hjælper, hvis nogen har brug for det.

Tiltalte var sindssyg

Under forelæggelsen af sagen kom det dog frem, at den 27-årige er konstateret sindssyg og også var det, da han ifølge anklagemyndigheden planlagde skoleskyderier.

Der er også nedlagt påstand om, at hvis den 27-årige bliver dømt, så skal han dømmes til anbringelse på en psykiatrisk afdeling.

I løbet af mandag og tirsdag skal den 27-årige selv afgive forklaring. Der er i alt afsat seks retsdage til sagen, og der forventes at falde dom i sagen 3. februar.

Nordjyske dækker sagen alle dage.