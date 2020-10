Plejehjem ramt af corona - Syv medarbejdere smittet

AALBORG:Plejehjemmet Lundbyecentret i Aalborg er blevet ramt af corona. Syv medarbejdere er testet positive for covid-19, fremgår det af en pressemeddelelse fra Aalborg Kommune onsdag formiddag.

Kommunen tester nu alle beboere og medarbejdere. Imens har Styrelsen for Patientsikkerhed udstedt besøgsforbud på plejehjemmet. Det betyder, at beboerne kun kan få besøg fra den nærmeste pårørende i egen bolig. Besøg må heller ikke ske på centrets udearealer. Kritisk syge kan dog stadig få flere besøg i egen bolig.

- Det er en rigtig trist og ærgerlig situation, som vi er meget kede af. Jeg ved, at vores ansatte har kæmpet for at undgå smitteudbrud hos os, men desværre viser erfaringerne fra andre kommuner også, at det er umuligt at gardere sig helt, siger direktør for Aalborg Kommunes sundhedsberedskab Jan Nielsen.