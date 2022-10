Kødstykker med nåle i var lagt ud til hunde

NØRRESUNDBY: Torsdag eftermiddag gik Julie Valentin Møland på Syrestien sammen med sin datter, som hun netop havde hentet i skole, og familiens to hunde. Hendes syvårige datter gik lidt foran hende på stien, og da hun sparkede til en bunke blade, dukkede noget mystisk frem.

- Så råber hun "Stop, stop, du må ikke gå her hen med hundene!", fortæller Julie og tilføjer:

- Hun råber, at der er en dyrefælde.

Kød med nåle i

Det mystiske fund viste sig at være en lille papplade, som var blevet påmonteret rå stykker kød med små nåle.

- Hun ser først, at der ligger en papplade, hvor der er lagt nogle mønter på. Da hun så flytter mønterne, er der otte kødstumper, der er sømmet på et stykke pap, siger Julie.

Ifølge Julie kunne hundene lige så godt have fundet kødet først.

- Vi har to husky'er, og de går direkte efter råt kød. Det er rent held, at vores datter er kvik nok til at opfatte, det ikke var så godt, siger hun.

Julies syvårige datter Phi med familiens to hunde, Raya og Sisu. Privatbillede

Opslag på Facebook

Efterfølgende smed Julie kødstykkerne i en skraldespand. Da hun kom hjem, tænkte hun videre over oplevelsen og besluttede at skrive et opslag på Facebook for at advare andre.

- Da jeg kom hjem, tænkte jeg, at der går folk med hunde derovre hele tiden. Så jeg tænkte, at jeg hellere måtte lave et opslag i Nørresundby-gruppen om, at folk lige skulle være opmærksomme på, om der ligger mere derovre.

Udover at skrive opslaget på Facebook, meldte Julie også hændelsen til politiet.

Hun er overbevist om, kødstykkerne var påmonteret nåle for at gøre skade.

- Jeg vurderer, at det ikke er drengestreger. Jeg vurderer, at det er rimelig bevidst lavet til, at der er nogle, der skal komme til skade. Det er lavet på en måde så, at hvis en hund spiser det, så er det ikke helt vildt smart, siger hun.

- Det var ikke gammelt. Man kunne se på kødet, at det var lagt ud i går.

Vandrehistorie

Julie har aldrig oplevet noget lignede.

- Jeg har altid tænkt, at det var en vandrehistorie, at der er nogle, der smider sådanne ting ud til hunde. Det er simpelthen så ond en måde at gøre det på.

Episoden har sat sig i Julie, som fremover vil være mere ekstra opmærksom, når hun lufter familiens hunde.

- Man bliver nervøs, for når vi skal ud og gå tur næste gang. Det er da ikke særlig behageligt at gå rundt i nabolaget og lufte hund og så ikke vide, om det var en engangsting, siger hun og tilføjer:

- At man laver en bevidst ond handling, det, synes jeg godt nok, er ubehageligt. Vi har hunde, som er som vores ekstra børn, så tanken om at stå i en situation, hvor de kommer til skade på den måde, kan jeg slet ikke holde ud.