Ild i uhyggelig ruin i Aalborg - brandstiftere ringede selv 112

AALBORG:Fire unge - to mænd og to kvinder - er dømt for at have sat ild til en forladt skole i Aalborg.

Faktisk blev der sat ild i skolebygningerne på Østre Alle to aftener i træk i august 2021, og den anden gang blev de fire pågrebet på gerningsstedet. De havde selv ringet 112.

Nu er alle fire dømt i sagen, men da de dengang i 2021 blev anholdt og sad varetægtsfængslet i to måneder, betragtes dommene som afsonet. Derfor skal de ikke tilbringe yderligere tid bag tremmer, oplyser anklager Kristina Frandsen fra Nordjyllands Politi.

Faldefærdig og ødelagt. Et kig ind i skole-ruinen. Foto: Martin Damgård

Hun havde krævet én af de to unge kvinder dømt til anbringelse på baggrund af lægeudtalelser, men det krav fulgte Retten i Aalborg ikke. Den 19-årige kvinde blev dømt uden straffastsættelse, og anklageren har nu bedt statsadvokaten vurdere, om den dom skal ankes til Vestre Landsret.

Tom og ramponeret

Det var tilbage i 2021, først om aftenen 18. august og derefter næste aften 19. august, at det blev startet mindre brande inde i de tomme skolebygninger på hjørnet af Østre Alle og Sohngårdsholmsvej i Aalborg.

Bygningerne har tidligere rummet en skole, og i dag står lokalerne fortsat tomme og ramponerede tilbage.

Branden på 3. sal

De unge havde søgt ind i bygningerne om aftenen 19. august, og de blev alle dømt for at have medvirket til at startede en mindre brand på 3. sal i bygningen. Den udviklede en del røg, og ved 23.30-tiden ringede selv 112, da ilden tilsyneladende var ved at brede sig. Dengang blev de alle fire anholdt af politiet.

De to unge mænd blev også dømt for aftenen før - 18. august 2021 - at have sat ild til en dørkarm i et klasselokale i den forladte bygning. Samt for hærværk.

Unge søgte ind i den tomme og forfaldne skole i Aalborg. Foto: Martin Damgård

Ifølge anklageren var det kun én af de unge mænd, som erkendte sig skyldig i at have startet branden med vilje. Den anden mand og de to unge kvinder nægtede.

Men alle blev altså dømt. De to mænd, som 21 og 25 år, blev idømt fire måneders fængsel, delvist betinget, og straffen betragtes som afsonet, da de dengang sad varetægtsfængslet i næsten to måneder.

Også i Odense

Den ene kvinde på 21 år blev idømt 60 dages fængsel, der også er afsonet, da hun dengang sad varetægtsfængslet i knap to måneder, mens den tredje kvinde på 19 år - som anklageren havde krævet dømt til anbringelse - altså fik en dom uden straffastsættelse. Hun blev også dømt for ildspåsættelse i et kælderrum i Odense tilbage i 2020.

Kedsomhed

Ifølge anklager Kristina Frandsen var der ikke nogen særlig forklaring på ildspåsættelserne. De fire havde ikke haft tilknytning til skolen.

Den unge mand, der erkendte at have startet brand, kunne ikke huske meget fra dengang, da han var for Retten i Aalborg. Men han forklarede noget om, at de var gået ind på den tomme skole, fordi de kedede sig.

