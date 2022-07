Plusbus-projektet mangler stort millionbeløb

AALBORG:Plusbus-projektet i Aalborg, der skal kunne bringe borgerne hurtigere fra a til b med 24,8 meter lange busser fra væddeløbsbanen i vest til det nye universitetshospital i øst, mangler igen penge.

Denne gang er det en kombination af de stigende priser, som også rammer andre projekter i samfundet samt manglende indtægter i forhold til, hvad man har budgetteret med.

- Der mangler finansiering for 24 mio. kr., og det er en kombination af indtægter og udgifter, siger projektchef for Plusbus, Niels Bresemann Jensen.

Fem mio. kr. relaterer til forhøjede priser.

- Det er generelt det , som alle mærker i markedet. Vi kan se, at det som slår igennem nu er materialemangel, mandskabsmangel, stigende brændstofpriser, stigende materialepriser også bare generelt, siger Niels Bresemann Jensen, der peger på, at de forhøjede priser er fordelt bredt ud over de strækninger, som man stadig er i gang med.

19 mio. kr. mangler

Derudover mangler der indtægter for 19 mio. kr., og det skyldes, at man oprindeligt har budgetteret med et for højt beløb på indtægtssiden

- Det er på indtægtssiden, at der er nogen, der på et tidspunkt har sat et for højt beløb ind, kan man sige.

I forhold til hvad?

- I forhold til det som vi får fra Trafikstyrelsen og Region Nordjylland, siger projektchefen.

Nærmere kan han ikke komme det. Til gengæld skulle der ikke komme flere overraskelser herfra.

- Nu er alt lukket. Alle licitationer er afholdt.

Det er ikke første gang, at Plusbus-projektet er udfordret, som tidligere beskrevet i Nordjyske. For eksempel var der fra start af en lang række ting, som der slet ikke var blevet budgetteret med, men som man har skullet finde penge til undervejs.

Det gjaldt for eksempel læskærme, overdækning og forplads John. F. Kennedys Plads med mere. Ekstraregningen blev dengang dækket ved budgetforhandlingerne ved, at man dækkede ekstraregningen med penge fra slidslagskontoen, belysningskontoen og fra kontoen til byrumsudstyr, hvilket betød udskydelse af andre projekter.

Konkurs

Desuden blev projektet lammet i en længere periode af en konkurs, da entreprenøren på nogle af etaperne, Barslund, gik konkurs.

Senest har man skulle finde omkring 10 mio. kr. mere til ekstra asfalt, fordi de nyindkøbte Plusbusser er større og tungere, end man først regnede med, så vejbanen skulle forstærkes.

Hvis økonomien i Plusbus-projektet har oplevet mange bump undervejs, så går det bedre med tidsplanen.

- Hvis vi tager de store hovedklumper, så følger vi planen, og det betyder, at hovedparten af anlægsarbejdet skal være færdig til årsskiftet, og så er der noget færdiggørelse af perroner med læskærme og sådan nogle ting, som starter op i slutningen af 2022, og som kører ind i foråret 2023, siger Niels Bresemann Jensen.

Ingen dato endnu

En officiel indvielse ventes i løbet af 2023.

- Der er vi nok henne i den sidste halvdel af 2023 altså efter sommerferien uden, at vi sætter dato på, siger projektchefen.

Han afviser, at projektet er forsinket.

- Vi har hele tiden sagt 2023, vi har ikke meldt en dato ud. I de store klumper i projektet, der holder vi stadig tidsplanen.

Fremrykning af midler

Plusbus-projektet har desuden bedt om at få fremrykket omkring 65 mio. kr. grundet fremdriften af projektet.

- En del af de midler, de stod først på næste års budget, men dem har vi bedt om, at de bliver rykket frem til 2022, således at vi kan bruge dem i år, siger Niels Bresemann Jensen.

I øjeblikket er man i gang flere steder på Plusbus-traceet nemlig på Skydebanevej ved endestationen, Kastetvej mellem Vestre Fjordvej og Dannebrogsgade, et mindre arbejde ved Vestbyens Station, John F. Kennedys Plads, Bornholmsgade, Sohngårdsholmsvej (den sydligste del) og den sidste del af Bertil Ohlins Vej fra Frederik Bajers Vej til Selma Lagerløfs Vej.

I dag er den samlede pris for Plusbus-projektet ifølge Niels Bresemann Jensen oppe på omkring 571 mio. kr. inklusiv de penge, som kommunen finder penge fra andre kasser til Plusbus-projektet.