Podere på testcenter ramt af sygdom

AALBORG:Det er ikke bare folk i almindelighed, der bliver ramt af sygdom - og lige nu massivt af corona med over 50.000 daglige smittede - det går også ud over dem, der skal teste for netop corona.

Det måtte Falck sande, da virksomheden her til morgen skulle åbne centeret med hurtigtest i Gigantium i Aalborg Øst.

Her var der nemlig i løbet af morgenen indløbet sygemeldinger fra syv af de 12 podere, der skulle være med til at åbne dørene for folk, der ville hurtigtestes.

- Vi er som resten af samfundet ramt en del af sygdom. Men vi kunne forholdsvis hurtigt få omdirigeret nogle af vore podere fra testcenteret i Løvbakken samt nogle virksomhedspodere - de kører nogle gange ud allerede fra klokken 05, så de kan omdirigeres - og podere, der skulle ud på skoler, så allerede klokken 8.30 var vi på fuld bemanding i Gigantium, forklarer Catrine Thomsen, projektchef for Falcks podere i Nord.

- Vi får oftest folks sygemeldinger et stykke tid, inden de møder ind, og med nogle gode teamledere til at få omdirigeret folk fik vi undgået, at der opstod alt for lange køer ved centeret, siger Catrine Thomsen.

Om det er corona, der har nedlagt poderne ved hun ikke.

- Vi spørger ikke, hvad folk fejler. Det må vi faktisk ikke. Vi tager imod sygemeldingerne, og så forsøger vi at løse de udfordringer, sygemeldingerne giver, siger projektchefen.