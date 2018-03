Pohl: Vigtigt at få forløst offensiven

FODBOLD: Jannik Pohl scorede sit syvende sæsonmål, og AaB lavede fire mål for første gang i denne sæson. Meget faldt i hak for superligaholdet, der søndag udspillede Randers FC 4-0.

- Jeg ved ikke, hvornår vi sidst har lavet så mange mål i en superligakamp. Det må være flere år siden, og det var rigtig vigtigt for os, at offensiven blev forløst, så vi ikke bare vandt 1-0. Vi får en del spillere på måltavlen. Kusk laver sit første mål, og han er en vigtig spiller for os, siger Jannik Pohl.

Han assisterede til Yann Rolims 3-0-mål og nettede selv til 4-0 på et godt skud fra kanten af feltet.

- Jeg skal have dem fra lidt svære vinkler, siger han med et skævt smil.

- Man kan altid mærke, når man rammer den godt. Lige så meget, som jeg kunne mærke, at jeg ikke ramte den så godt lige før målet, hvor jeg havde en god mulighed, uddyber Jannik Pohl, der dog maner til forsigtighed.

- Alt kan ske i Superligaen, og vi har kun spillet én rigtig god kamp, hvor det hele bare flød. Men der er ingen grund til at hvile på laurbærrene, for tingene kan hurtigt vende. Vi skal til Aarhus og møde et stærkt AGF-hold. Det skal være vores fokus nu.