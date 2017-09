Politi søger ejere til disse cykler

AALBORG: Nordjyllands Politi søger nu ejerne til de 15 cykler, som blev beslaglagt, da otte rumænere blev anholdt ved Karolinelund 3. september.

Et vidne så omkring klokken 14, at de otte rumænske mænd var i gang med at læsse cyklerne ind i en minibus med trailer. Vidnet kontaktede politiet, der efterfølgende anholdte de otte mænd.

Fire af mændene, der er mellem 28 og 46 år, blev varetægtsfængslet i 14 dage, mens de øvrige fire blev løsladt efter end afhøring.

Karolinelund var lagerplads

Politiet formoder at alle 15 cykler er stjålne, og at Karolinelund var en form for lagerplads for cykeltyvene, inden kosterne skulle fragtes ud af landet, fortæller politikommissær Sune Myrup.

De 15 cykler skønnes at have en værdi på op mod 75.000 kr.

I forbindelse med efterforskningen mod de fire varetægtsfængslede mænd, undersøger politiet også, om mændene kan kædes sammen med andre cykeltyverier i Aalborg-området.

Genkender du nogle af cyklerne på billederne, så kan Nordjyllands Politi kontaktes på telefon 114.