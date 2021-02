Politi advarer: Drenge gik ud på isen - med boremaskine

NORDJYLLAND:Nordjyllands Politi fik fredag flere anmeldelser om personer, der var gået ud på isen, selv om det kan være farligt.

For trods hård frost kan isen mange steder fortsat være så tynd, at man risikerer at falde igennem.

Fredag eftermiddag kom der blandt andet melding om, at en lille dreng gik rundt på isen på Kridtgraven ved Hasseris, men han var dog gået ind, da politiet ankom.

Også ved Svanelunden i Hjørring var der melding om, at to drenge gik rundt på isen - med en boremaskine.

- Lad være med at gå ud på isen, lyder advarslen fra vagtchef Karsten H. Kristensen fra Nordjyllands Politi.

I et opslag på Facebook skriver Nordjyllands Politi:

"Det er livsfarligt - og forbudt - at færdes på isen i havne, på søer og vandløb, ud for kyster m.m. Måske ser isen fin ud, og vi forstår virkelig godt, hvis det er fristende at skøjte en tur. Men for din egen skyld vil vi indtrængende bede dig om at lade være. Gå kun ud på isen, hvis du kan se et skilt fra os, som tillader færden på isen. Regionens kommuner måler nemlig istykkelsen og sørger for at skilte, hvis der er sikkert nok til en skøjtetur."

Læs mere her