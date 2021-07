Politi advarer mod dræbergift i cocktailpølse

AALBORG:Det er kendt af mange, at måger er en kilde til masser af frustration for borgere i landsdelens største by, Aalborg.

Noget tyder på, at nogen nu har taget helt uacceptable midler i brug for at slippe for mågeskrig og mågelorte.

I hvert fald er Nordjyllands Politi mandag gået ud med en kraftig advarsel mod et giftstof, der kan være fundet i en efterladt fødevare omkring Blegkilde Alle i Aalborg.

Der er tale om giftstoffet carbofuran, der er et af verdens allergiftigste pesticider, som primært bliver produceret og anvendt til skadedyrsbekæmpelse på steder, hvor der dyrkes ris, kaffe og sukkerrør.

Giftstof kan være fundet i efterladt fødevare https://t.co/OixvPmpIFm #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) July 12, 2021

De senere år har der dog i Danmark været talrige eksempler på, at carbofuran er blevet brugt til at dræbe især rovfulge.

Stoffet har i flere år været forbudt i Danmark.

Baggrunden for advarslen fra Nordjyllands Politi er ifølge en pressemeddelelse, at Fødevarestyrelsen i weekenden anmeldte, at der på Blegkilde Alle i Aalborg er fundet en død måge med en forgiftet cocktailpølse i munden, hvilket fik Dyrevelfærdssektionen ved Nordjyllands Politi til at indlede en efterforskning af sagens nærmere omstændigheder.

Fødevarestyrelsen mistænker, at der er blevet puttet carbofuran i pølsen.

Stoffet er giftigt ved indånding, berøring og indtagelse. Det lammer vejrtrækningen, og de fugle, der omkommer på grund af carbofuran, dør af iltmangel. Der skal kun ganske små mængder til for at dræbe - og det gælder alle levende væsner, der kommer i berøring med stoffet.

Nordjyllands Politi vil gerne advare borgere – børn og voksne – der måtte opholde sig i området, mod at komme i nærheden af fødevarer, der findes efterladt.

- Jeg kan godt være bekymret for, at der kan være efterladt flere fødevarer, der kan være farlige for både mennesker og dyr omkring Blegkilde Alle – og jeg finder det forkasteligt, hvis man ved en bevidst handling har efterladt giftstof i fødevarer i det offentlige rum på den her måde, siger politikommissær Henrik Jensen, leder af Dyrevelfærdssektionen ved Nordjyllands Politi..

Han opfordrer til, at man tager en snak med sine børn, så de ikke samler efterladte fødevarer op.

Politikommissæren understreger, at Nordjyllands Politi ser med stor alvor på sagen, og man har fået den afdøde måge sendt til undersøgelse for at få konstateret præcist, hvilke stof der er tale om, ligesom tekniske undersøgelser skal give mulige spor i sagen.

- Hvis man som borger finder fødevarer i området, f.eks. cocktailpølser og lignende, der kan være forgiftet, så skal man lade være med at røre ved det – man skal ringe til os på 114, siger Henrik Jensen.

Politiet har ingen yderligere informationer i sagen på nuværende tidspunkt.

Nordjyske har tidligere skrevet om giftdrab på rovfugle i Danmark med carbofuran.