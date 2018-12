Politi advarer mod tricktyve: Ældre kvinde frastjålet smykker

NORDJYLLAND: To ældre kvinder - en på 83 og en på 88 - har i løbet af tirsdag begge været udsat for tricktyve. I det ene tilfælde lykkedes det at stjæle kvindens smykker.

Det får nu Nordjyllands Politi til at advare folk mod at åbne døren for ukendte personer.

– Hvis folk ikke venter besøg eller ikke kan genkende de folk, der måtte stå uden for deres dør, så skal de lade være med at lukke døren op, siger vagtchef Mogens Hougesen.

Klokken 18 anmeldte den 88-årige, at hun tirsdag formiddag havde lukket døren op til sin lejlighed i Nygade i Nørresundby for en udenlandsk udseende kvinde, som havde maset sig ind og skubbet den ældre dame ud i køkkenet. Da kvinden igen forlod lejligheden, var den ældre dames smykker forsvundet.

– Den 88-årige nåede at se, at der også var et par mænd ude på gangen. Måske har mændene været inde i kvindens lejlighed, efter at den 88-årige var blevet presset ud i køkkenet, forklarer vagtchefen.

Han oplyser, at sagen faktisk er blevet skrevet som et røveri, da den 88-årige jo blev skubbet ud i sit køkken, og det sidestilles i dette tilfælde med vold.

Senere tirsdag aften ved 20-itden lukkede en 83-årig kvinde i Aabybro døren op for en dansktalende kvinde, men den 83-årige var så snarrådig, at hun nåede at smække døren i for næsen af kvinden, der forsøgte at komme ind. Så her blev det ved et forsøg på tricktyveri.