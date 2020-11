Politi advarer: Rør ikke ved døde mink, der er tabt på vejen

NORDJYLLAND:Mindst 18 døde mink faldt af en lastbil på motorvej E45 i Nordjylland i nat, da lastbilen var på vej med en stort læs aflivede mink mod syd.

Ifølge politiet blev der tabt døde mink over en strækning på 50 kilometer, og Falck-folk i beskyttelsesdragter blev sendt ud for at samle de døde dyr op.

I den forbindelse blev motorveje E45 i en periode spærret i sydgående retning mellem Haverslev og frakørslen til Hobro N.

Kl. 00.41 natten til søndag lød meldingen, at de døde mink var fjernet, og at oprydningen var slut.

Men - politiet kan ikke udelukke, at der fortsat ligger døde mink på motorvejen og andre af de vejstrækninger, hvor lastbilen har kørte sent i aftes.

- Vi har gjort alt, hvad vi kan, for at finde og fjerne de døde mink. Men der kan godt ligge flere endnu, siger vagtchef Jess Falberg, som understreger:

- I må endelig ikke røre ved de døde mink, heller ikke skubbe til dem med skosnuden.

Vagtchefen opfordrer til, at man kontakter politiet på telefon 114, hvis man finder døde mink på eller langs vejen.

Det kan ikke helt udelukkes, at der stadig kan være coronasmitte i de aflivede og tabte dyr, og derfor skal man holde sig væk fra dem, påpeger vagtchefen.