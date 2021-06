Gade spærret af: Politiet fandt spor efter skud midt i Aalborg

NORDJYLLAND:Nordjyllands Politi afspærrede torsdag eftermiddag en del af Reberbansgade midt i Aalborg. Afspærringen blev ophævet igen kort efter klokken 18.

Politiet havde været til stede med en hundepatrulje, flere patruljevogne og en indsatsledervogn lige ved Sygehus Nord.

Afspærringen skyldes, at politiet tidligere på eftermiddagen - omkring kl 14.40 - fik oplysning om, at to mænd var set løbe gennem gaden, og den ene havde smidt en mobiltelefon fra sig. Den er blevet samlet op og indleveret til politiet.

Herudover havde to vidner hørt et "knald" i gaden.

- Med de forskellige sammenstød vi har oplevet den seneste tid, tager vi ingen chancer og derfor undersøgte vi området grundigt, fortæller Bent Højgaard, der oplyser, at der blev fundet et afskudt hylster.

Hylstret har været brugt til løst krudt og stammer formentlig fra en gaspistol.

Politi i aktion i Reberbansgade torsdag eftermiddag. Foto: Jan H. Pedersen

- Vi kan ikke sige, om de to episoder - de løbende mænd og det afskudte hylster - hænger sammen, men det er nærliggende og tro, siger Bent Højgaard, der fortæller, at politiet ikke har vidner, der har set nogen pistol eller skyderi i Reberbansgade.

- Vi er meget interesseret i at høre fra eventuelle vidner. Vi ved heller ikke, hvem de to løbende personer er, så lige nu undersøger vi sagen meget bredt, siger vagtchefen.

Det er heller ikke muligt at svare på, om sagen har noget at gøre med de forskellige sammenstød, der har været i Aalborg de seneste par uger.