Øjenvidne til muligt knivstikkeri ved VUC i Aalborg: Ofret blødte voldsomt fra armen

AALBORG:Hovedindgangen til HF & VUC Nord på Jyllandsgade i Aalborg blev mandag eftermiddag afspærret af politiet efter et opgør mellem to personer.

En person er kommet til skade og er med ambulance bragt til sygehus. Vedkommende er muligvis stukket med kniv.

- Det var en kontrovers, der involverer tre personer. Vi ved ikke, om en eller flere af dem er elever hos os, siger rektor Lene Yding fra VUC.

Hun understreger, at politiet har oplyst, at de har styr over situationen nu.

Ifølge flere øjenvidner blev en mulig gerningsmand anholdt i den nærliggende Rema butik på Godsbanen 2 nærmest lige overfor politigården i Jyllandsgade kort efter episoden.

Et vidne har også set en anholdt person i en af politiets hvide DNA-dragter.

Tumulten opstod omkring klokken 12, hvor eleverne på VUC havde pause, så der var mange vidner til bataljen.

- Det hele gik meget hurtigt. En af de to, jeg så være impliceret i episoden, stak en anden et par på kassen, så han røg ned på jorden. Han kom dog hurtigt op at stå, og pludselig kunne vi se, at ham, der havde slået den anden, blødte ret meget fra sin ene arm, fortæller Mads Hald Jensen, der er elev på VUC - netop startet for en uge siden og vidne til bataljen.

- Ham, der først var blevet slået, stak af fra stedet, og den blødende mand fulgte efter ham en 30-40 meter, men så blev han tilsyneladende dårlig og måtte lægge sig ned. Den anden løb over mod Rema og forsvandt, fortæller Mads Hald Jensen om episoden, der skete få meter fra indgangen til VUC for øjnene af de mange elever, som holdt pause fra undervisningen.

Få minutter efter ankom ambulance og redningsmandskab og politiet afspærrede området omkring indgangen

Det har endnu ikke været muligt at få oplysninger fra Nordjyllands Politi om episoden.

- Politiet efterforsker lige nu en sag på Sporet nr. 8 i Aalborg. Der er tale om et slagsmål, der udvikler sig, formentlig til et knivstikkeri, skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

- En person er i den forbindelse fragtet på sygehuset for nogle skader, som dog ikke betegnes som livstruende. Vi har anholdt en person i den forbindelse, lyder det videre fra politiet på Twitter.

Politiet er i gang med en efterforskning og kan derfor ikke udtale sig yderligere om gerningsmand, offer og mulige motiver til bataljen.