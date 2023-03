Politiet om trafikken: Vi er overraskede

NORDJYLLAND:Sneen væltede ned over Nordjylland fra sent mandag aften, og selv om både kommuner og Vejdirektoratet havde travlt med at rydde veje og gader for sne tidligt tirsdag morgen, var der i dén grad trafikale udfordringer.

Der var stadig sneglat på mange nordjyske veje i de tidlige morgentimer.

- Supergod trafik-afvikling

Men faktisk skete der kun få trafikuheld trods de store snemængder og glatte veje.

Og det er der en grund til, mener Nordjyllands Politi:

- Vi er overrasket over den begrænsede mængde trafik, der er på vejene i dag - og også var i morges. Vi kan tydeligt se, at der er færre bilister. Flere har valgt at arbejde hjemmefra og har taget de her råd til sig, som vi kom med før snevejret. Der har slet ikke været det normale "run" på trafikken, og det har givet en supergod afvikling af trafikken, sagde vagtchef Thomas Ottesen fra Nordjyllands Politi tirsdag ved middagstid.

- Især morgentrafikken kørte bare uden de store trafikale problemer uden den kødannelse, der ellers plejer at være om morgenen, tilføjer han.