Politi efter bombealarm ved sygehus: - Vi tager det ikke som drengestreger

AALBORG: Tre drenge udløste natten til tirsdag den store bombealarm, da de placerede en attachémappe foran hovedindgangen til Aalborg Universitetshospital og derefter løb.

Og det er en meget alvorlig sag - også selvom mappen viste sig at være tom, og to af drengene blot er 14 og 15 år.

- Vi tager det bestemt ikke som drengestreger, hvis det var ment som det. Vi tager det meget, meget alvorligt - især set i lyset af det, der er sket den seneste tid, siger fungerende vicepolitiinspektør Sune Myrup med reference til de seneste bombesprængninger i København.

Leder efter tredje dreng

Det var en vagt på sygehuset, der slog alarm klokken 00.25, da han på overvågningen havde set, at der blev stillet en taske ved indgangen.

Området blev afspærret, stueetagen på sygehuset blev evakueret, og tasken endte med at blive sprængt i luften af bomberyddere.

To drenge på henholdsvis 14 og 15 år blev efterfølgende anholdt efter at være blevet genkendt på videoovervågningen.

De blev senere løsladt og kørt hjem til deres forældre, men politiet mangler stadig at finde frem til den tredje person, fortæller Sune Myrup.

Der er heller ikke rejst sigtelser i sagen endnu, men det betyder ikke, at sagen er ovre for drengene.

- Vi er stadig ved at efterforske i sagen og finde ud af, hvilken type sag, vi står med, siger Sune Myrup, der ikke ønsker at kommentere yderligere på nuværende tidspunkt.

- Vi tager aldrig chancer

I april udløste en bombetrussel mod Tech College også den helt store politiaktion.

Dengang blev truslen sendt via mail, og efter næsten to dages eftersøgning af flere bygninger, kunne politiet afblæse aktionen uden at have fundet nogen bombe.

Og uanset om der er tale om en mail eller en taske foran en bygning, så tager politiet aldrig chancer, fortæller lederen af politiet operative center, politiinspektør Ole Kristensen.

- Vores indsats sker altid på baggrund af en konkret vurdering, og lige nu indgår den seneste tids bombesprængninger i Købehavn i vurderingen. Vi tager aldrig chancer, og der skal meget til, før vi ikke gør noget, siger Ole Kristensen.

Dyre aktioner

Aktionen i forbindelse med truslen mod Tech College var meget omfattende, men den indsats som de tre drenge udløste natten til tirsdag var også stor.

Og man skal ikke regne med, at politiet bare sluger regningen.

- Det er et stort set-up, som koster mange penge. Og hvis vi kan stille nogen til ansvar for det, så sender vi gerne regningen videre, siger Ole Kristensen dog uden at henvise den den konkrete sag med de tre drenge.

Han føler sig dog overbevist om, at hvis de ikke havde været mindreårige, så havde konsekvensen allerede nu været større.

- Havde de f.eks. været 22 år, så er jeg ikke sikker på, at de var blevet løsladt. Det er jo en sag om en alvorlig trussel mod en samfundsinstitution, siger Ole Kristensen.